性別認同障礙│心裡有70%女生　他比女生更美　盼識女友獲網民力撐

有性別認同障礙人士，心理上無法認同自己與生俱來的生理性別，以及其生理性別在社會中扮演的角色，渴望可成為另一個自己。台灣1名年約40歲男子在網上表示，自己「心裡有70%女生，30%男生」，願意工作賺錢，最近更在桃園購買2個物業，但「私人時間做自己，打扮起來朋友都說太好看…朋友是說比很多女生漂亮」，男子試過交過3位女友，更與其中1位結婚8年，但最終離婚收場。他表明希望結交新女友，要求不多，甚至有結婚念頭，但朋友認為女生無法接受。



網民紛紛留言指「你真的是大叔？好可愛」、「有沒有男生型態的日常打扮能做參考比對 ，好好奇」、「我個人不覺得這樣很難找到能接受的女生，你的條件很好，對女生的要求也沒很多，而且你很漂亮可愛，我覺得另一半若比我漂亮很讚耶！」。許多人都力撐樓主個性坦白做自己，認為她有權追求自己的幸福，而且對人從沒瞞騙，「很加分哦」，其個案更能鼓勵同路人，紛紛祝願他早日能找到最愛，得到幸福。



曾離婚的樓主承認自己內心「有70%女生，30%男生」，願意走入社會工作賺錢，私人時間才會女裝示人。（Dcard討論區圖片）

樓主曾在「Dcard討論區」發文表示，自己在1984年出世，身高1.72米，體重介乎75至80公斤，活動範圍在台北和桃園之間，從事資訊行業，「寫程式出身，去年報稅182新台幣（約46萬港元）」，並在桃園買2個物業，3房單位自住，2房單位則用來投資，最近到處看樓，想再投資多1間。

情史方面，樓主交過3位女友，和第3位女友結婚8年，雙方離婚時沒有小孩。樓主已經單身接近1年，希望結交新女友，想女方年紀不大過自己3歲，「有穩定工作，懂得愛自己，潔身自愛」，外表沒有太多要求，只是希望體重不重過樓主，承諾婚後由樓主負擔所有家庭開銷及貸款，女方可以「自己賺自己花」。

樓主直言「打扮起來朋友都說太好看…朋友是說比很多女生漂亮」。（Dcard討論區圖片）

但身邊朋友認為樓主最大的問題是他有性別認同障礙，樓主承認自己內心「有70%女生，30%男生」，男生部份，樓主願意走入社會工作賺錢，「會負起男生應有的全部責任」，至於女生部份，樓主會「留在私人時間做自己，打扮起來朋友都說太好看…比很多女生漂亮，這樣女生沒辦法接受啦」。

樓主只是希望另一半也能好好愛自己，「一起美美的，一起保持青春的外表」，而且不願意隱瞞自己情況，所以會直接開門見山告知其性別認同障礙，如果可以接受，就繼續發展，一旦不能接受，就無須浪費彼此時間，樓主詢問「這樣真的很難找到能接受的女生嗎？」。

樓主在桃園買2個物業，3房單位自住，2房單位則用來投資，最近到處看樓，想再投資多1間。（Dcard討論區圖片）

網民看過樓主的經歷，留言指不少人覺得女生難以接受樓主情況，但亦有人支持樓主，「照片看起來很棒啊」、「如果是我的話，可以欸，還可以共用衣櫃，很不錯啊，只不過偶爾還是會需要對方展現出『男友力』」、「男生很可愛，可以出彩妝教學了」、「你好可愛也好用心打扮，我都覺得我自己根本男的了」。

樓主事後多次回應，甚至上載自己照片和經營的facebook專頁，證明自己所言非虛，指出自己的性別認同障礙並非重點，強調「能喜歡的人就會喜歡，觀念應該要先導正」，多謝大家的支持。

根據其專頁，樓主約2002年認識蘿莉塔文化，2003年入手購買相關衣服，2014年左右銷聲匿跡，2023年再次以女裝打扮現身，「自己卻不想承認是偽娘，畢竟我（樓主）的性別是男女皆可」，目前擔任網站程式設計師，陸續創業3間公司擔任高層，同時擔任自家社區的主委一職。

（Dcard討論區）