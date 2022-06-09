南韓激靚跨性別網紅嫁變性男友　男跨女、女跨男能成為合法夫妻嗎

南韓超正變性網紅「花子」因精緻外貌和魔鬼身材，吸引大批粉絲追隨。多年來她都以直播主的身份現身於網路，去年她公布戀情，交往同為網紅的「冷冷」，而男友也是跨性別者，小倆口感情甜蜜時常在社群上曬恩愛，而南韓對性別轉換有著固有思想，許多網友看見他們勇敢打破框架，紛紛給予支持，如今他們正式宣布，將於明年4月時攜手步入禮堂。



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花子於日前更新YouTube影片，標題直切正題寫「花子♡冷冷我們要結婚了」，花子向粉絲們宣布，已經預訂好明年4月9日的婚禮場地，而小倆口原先是想在今年完婚，但因為不夠時間做準備，因此改定明年，花子直言距離婚禮還有10個月，現在還未有實感，「好像是遙遠的未來事情」。此外，因為花子和冷冷皆是跨性別者，有網友好奇兩人結婚後是否為合法夫妻？花子也大方解答。

花子表示可以合法登記，也能享有一般夫妻的福利制度：「因為我的身份證上數字是2（2為女生），然後冷冷身分證數字是1（1為男生）。」另外，因韓國仍有許多思想保守的人，有網友酸花子會離婚，面對酸言酸語，花子也不打算忍，直接回嗆：「X的，那是因為你把人生活成那樣才會這樣想，X的。」接著她向粉絲致歉後，在露出招牌甜美笑容狠嗆：「你家毀三代。」做自己的個性再次圈粉。

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