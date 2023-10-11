台性感網紅被踢爆「大叔扮靚女」堅稱非偽娘 舊相出土揭真正性別
撰文：聯合新聞網
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台灣網紅「貓的戀愛史」過去常會在社群分享性感美照，也常被網民轉貼到Dcard、PTT上，不過網民挖出過去她的帳號曾發文詢問關於兵役問題，還自承前男友喜歡被他肛，因此被直疑是男性，日前她在Dcard發文澄清強調自己是女性，但網民則曬出她男生模樣的照片，疑遭打臉。
「貓的戀愛史」8日在Dcard發文道歉表示「過去不懂事加上心理變態 ，所以假裝成是男的，但其實一直以來我都是女的」，還透露隨著年紀越來越大和身體也發生一些病因，外界懷疑她的性別，於是決定公開說「我不是偽娘也不是男的，就是個女人、女孩子，也曾經生過一個小寶寶，不過我心裡住了一個大叔就是」。
【圖輯】點圖放大看網紅「貓的戀愛史」的性感照及疑似仍是男性時的模樣👇👇👇
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不過網民們似乎不以為然「明明就男的 還P懷孕照= =現在突然想改當女的？這樣可以比較紅嗎？」、「好了啦 我知道下次又變男的了 哥」、「人設不要這樣變來變去啦哥」，甚至有網民貼出她的男性模樣照片，沒想到她也親留言「哇 我以前好口愛」，結果網民大嘆「最高境界！連自己都騙」、「變性人好像都不想承認自己原本性別」。
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