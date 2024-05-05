3月大BB困50°C高溫車內　警員破窗救人　母親感激急問：收費嗎？

嬰兒困在高溫車內，隨時危及生命，幸有警員破窗拯救！湖北有母親下車拿東西時把嬰兒獨自留在車內，而她回來後驚覺忘記帶走車匙，使嬰兒困在50度高溫的車內，情況危急。幸警員到場後用斧頭擊破車窗玻璃，成功救出嬰兒。母親見到孩子無恙後常激動，想給予警員「小費」以示謝意，警員當場拒絕，並稱「救人的事還收費啊？我天！」。



不少網民指責涉事母親獨留嬰兒在車廂，認為「這母親不合格」，而對她向警員擬給小費的理由，認為反嘲相關行為似是慣常做法，「不然不會這麼問」。



湖北有母親下車拿東西時把嬰兒獨留車內，更卻忘記帶走車匙，令嬰兒困在50度高溫的車內，情況危急。（影片截圖）

內媒報道，湖北襄陽發生嬰兒被困車內事件，有母親下車拿東西時把3個月大的嬰兒獨自留在車內，惟她忘記帶走車匙，回來後驚覺無法打開車門。當時車內的溫度接近攝氏50度高溫，令嬰兒不斷哭泣，該母親急忙報警。

警員趕到現場，見情況危急，於是用斧頭擊碎破車窗玻璃，母親解開門鎖後雙手抱走嬰兒，見到孩子無恙後非常激動，感謝警員相助，於是詢問「收費嗎？」擬給小費，惟警員回應道：「哎呀收啥費啊，救人的事還收，我天！」

為拯救車內嬰兒，警員用斧頭擊碎破車窗玻璃。（影片截圖）

不少網民指責涉事母親獨留嬰兒在車內的行為不可取，「這母親不合格」、「這樣重複的傻事還要做多少次才能杜絕？」。有車主表示想知道汽車是怎樣上鎖？留言道：「鑰匙在車上不是鎖不上嗎？我鑰匙在車上車門就鎖不上」。

不過，有網民關注該母親向警員提出付費的理由，「平常幹什麼都是收費的，不然不會這麼問」、「收啥費啊，聽起來好親切」，亦有人笑稱「有反向收費的」。

（綜合）