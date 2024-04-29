拒載？小紅書男坐的士　不到1分鐘被司機1句趕落車　照收$27車費

的士拒載爭議不斷！近日有小紅書男在網上大訴不快，指日前截了輛的士往跑馬地養和醫院，但司機開車不到1分鐘就稱自己要交更，不能過海。司機要求男乘客下車，同時要他支付27元起步車費。小紅書男無奈付費，但卻不認同司機做法，於是拍下照片並發帖講述經過。有部份網民看完帖文都質疑司機有拒載之嫌，並提議樓主報警，「直接報警，拒載」、「現在也可以憑車牌去報警投訴拒載」。



有小紅書男指日前截了輛的士往跑馬地養和醫院，但司機開車不到1分鐘就稱自己要交更，不能過海，同時要求男子支付27元車費後下車。（小紅書圖片）

該名男網民在小紅書以「香港司機把我趕下了車」為題發帖，稱日前下午5點左右在香港乘坐的士想前往養和醫院，卻發生不快事。當日他截了輛市區紅的，說出地點後司機猶豫一刻後表示可以，惟開車不久就要求他下車，「1分鐘不到就把我趕下了車」。當時司機指自己要「接班」，不能過海，但就照收了樓主27元起步車費。

樓主頓感不滿，即時表示「你不能送我你就不要接啊」，但司機不發一語，堅持收取費用，並將他趕下車。事後樓主發帖表達憤怒，同時提醒遊港人士「大家快5點的時候一定和出租車司機問清楚」。

有部份網民質疑司機有拒載的嫌疑，並建議樓主報警。（《降魔的》劇照）

帖文引起網民熱議，有部份網民不相信司機的說辭，並質疑司機有拒載的嫌疑，「突然想起要接班？」、「怎麼有點不可信」，也有網民認為樓主應該當場報警，在警員到場前不要支付車費，「直接報警，拒載」、「這太坑了絕對不給」、「不要下車，在車上報警，等警察到來！現在也可以憑車牌去報警投訴拒載」。

另外有香港網民指香港的士司機中確有態度欠佳之人，並分享坐的士時遇到無禮對待等遭遇，令不少內地網民都表示震驚，「還敢這麼對待本地人」、「我不坐香港出租車就是因為怕和他們打交道」。

（小紅書）