便利店驚現「黑松露水餃」台男誤吃致腹痛入急症 網民傻眼：勇猛

這是黑松露水餃？有台灣網民在社交平台大呻，指家人日前在便利店買來2盒水餃，確認未過期，惟打開發現每顆都佈滿黑點，「想說會不會是黑松露新口味」，吃了2顆感覺不對勁，查看包裝並無黑松露成份，隨後出現腹痛、噁心等病徵要看急症。其後事主向客服反映，對方說可拿產品回去退款，令事主不禁質疑是「想儘快回收商品」了事。帖文引起熱議，吸引超過7,000人「讚好」，不少網民認為事主看過水餃的樣子仍敢吃，「是勇氣可嘉」，便利店則表示正調查事件。



事主家人回家打開水餃，以為是黑松露口味，照翻熱來吃。（fb群組「爆料公社」圖片）

樓主在facebook群組「爆料公社」發文，指4月23日中午家人到便利店買2盒新鮮水餃吃，回家發現每顆水餃都佈滿黑點，食用限期分別是23日和24日晚上24時為止，故未過期，「想說會不會是黑松露新口味」，家人其後翻熱吃了2顆。由於吃下去感覺不對勁，便查看成份，確認沒有黑松露，再打開第2盒有同樣情況，才驚覺「該不會是發霉了吧」。從其上傳照片所見，2盒水餃上面有許多大小不一的黑點。

樓主見狀即聯絡便利店客戶服務部，對方簡單問候後，便叫他們拿產品回去便利店退貨，令樓主相當不滿，「想儘快回收商品，這樣的態度令人無語」。同日下午，其家人即出現腹痛、噁心等病徵，需要看急症。事後樓主提醒網民購買便利店食品要謹慎，「吃出問題怎麼辦？食安問題真的需要重視」。

事件令網民傻眼，直指2盒水餃明顯已發霉，「就算說沒問題我還是不敢吃」、「這樣看就發霉了，怎麼還敢吃」、「一看是發霉的樣子，好有勇氣」、「怎麼會認為是黑松露啊」、「還拿起來吃，也是特別勇猛」。有網民亦留言提醒，如果食品加入了黑松露等名貴食材，一定會標示出來，「松露加了肯定賣比較貴又會特別標註」。

根據台媒報道，涉事便利店回應指，接報後第一時間關心消費者健康，初步判斷事件是該產品的含水量高所致，目前已暫停供應該產品，並與廠商追查原因。

（綜合）