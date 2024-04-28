走塑｜女子稱食沙律斷木叉　網民笑言「菜太硬」　折斷位置惹質疑

【走塑／禁膠餐具／環保】首階段管制即棄塑膠餐具及產品法例於4月22日實施後，紙製、木製和竹製餐具品質引起關注。最近1名女子就在社交平台上傳照片，稱自己用木製叉子吃沙律，竟然出現「斷叉」情況，帖文隨即引來大批網民討論，有人開玩笑指「你係食得太緊張」、「菜太硬」、「現在吃飯都要講技術，講手藝」，但也有部份網民直呼「太誇張」，認為折斷位置不合理，質疑是樓主刻意弄斷木叉。



1名女子在社交平台上傳照片，稱自己用木製叉子吃沙律，竟然出現「斷叉」情況。（facebook圖片）

環境保護署早前邀請4間環保餐具供應商展示產品，有供應商示範用竹刀鋸扒，但用以輔助的竹叉「1分鐘內斷2次」，即需要用3隻竹叉才完成，相關片段掀起港人熱烈討論，關注環保餐具品質問題。

示範竹餐具鋸扒過程逐格睇▼▼▼

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不久，1名女子在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文上傳1張照片，稱自己「對於切牛扒切斷兩支環保叉並不感到意外」，因為她使用木叉吃沙律，不料也會弄斷叉子。據其上傳的照片顯示，該沙律菜以紙製外賣盒盛裝，另附有1支木叉，而叉子前端位置折斷。

帖文很快便引來大批網民熱議，有人笑言木叉無問題，開玩笑指只是沙律菜太硬，「你係食得太緊張」、「食一餐換廿枝叉十枝匙羹不是夢」、「啲菜硬啫，解決咗牛扒同菜，改賣糊仔OK嘅」、「以後改食豆腐」、「疊多幾支咪唔斷囉！」、「木叉無問題，係你啲菜太硬」。

不過，部份網民就質疑樓主「自導自演」，認為木叉的折斷位置有可疑，「一睇就知自己整斷啦！」、「正常斷唔會斷嗰個位」、「支柄咁幼唔斷，叉頭最粗反而斷」；另有人勸喻大家給予時間適應，或者自備餐具，「用筷子啦！」、「自備不銹鋼餐具，一了百了」、「最好能夠養成自備餐具習慣吧」。