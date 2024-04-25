1分鐘斷2隻叉！環保餐具供應商切示範牛扒現災難　網民：完美實測

【走塑／禁膠餐具／環保】首階段管制即棄塑膠餐具及產品法例周一（4月22日）實施後，紙製、木製和竹製餐具品質引起關注。環境保護署今日（4月25日）邀請4間環保餐具供應商展示產品，有供應商示範用竹刀鋸扒，但用以輔助的竹叉「1分鐘內斷2次」，即需要用3隻竹叉才完成，其間負責示範的人員尷尬表示「嘩呢個都爛埋俾我拮到……唉，唔用呢支喇」。

影片惹來網民熱議，形容是「核彈級公關災難」，「隻叉斷個下，忍唔住笑咗出嚟」、「都係想食餐飯，搞到咁」、「以為自己睇緊歡樂滿東華」、「畀啲誠意做好準備吖！.斷兩次即係冇做QC（品質測試）」、「完美實測」。也有大批網民看到示範人員「出錯」反應爆笑，「佢表情說明了一切」、「學到嘢，完美示範堅持到底自己千祈唔好尷尬」。有網民表示支持環保大方向，認為走塑初期必然未能完善，但相信各類替代品會愈來愈多愈好，「唔係走塑理念有問題，係啲餐具唔夠好」。



環境保護署今日（4月25日）邀請4間環保餐具供應商展示產品，有供應商示範用竹刀鋸扒。（01影片截圖）

示範竹餐具鋸扒過程逐格睇▼▼▼

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環保署邀請了「師兄供應」、「悅空間酒店配套有限公司」、「環宇創新有限公司」及「生昌文具紙行」4間供應商展示環保餐具產品，當中只有「師兄供應」及「環宇創新有限公司」有研發及生產環保餐具，另外兩間均為採購商。

其中，「生昌文具紙行」蘇善勁示範用竹刀鋸扒時，其用以輔助的「入榫式」竹叉（有榫位的竹柄配以可分離的竹叉、叉頭組成）接駁處兩度斷裂，過程不足1分鐘，最終共用了3隻竹叉才完成鋸扒，其間更直言「嘩呢個（竹叉）都爛埋俾我拮到，唉，唔用呢支喇」。

蘇善勁之後又示範用較平坦的「紙匙羹」進食外賣飯盒，但明顯有些費力，「紙匙羹」亦多次變形再回復原狀，他則解釋「個飯好硬啊因為」。

「生昌文具紙行」的蘇善勁示範用竹刀鋸扒時發生了小插曲，當他嘗試切開肉扒時，用作輔助的竹叉在接駁處斷裂，不過他仍成功將肉扒切開。（盧翊銘攝）

影片惹來網民熱議，形容是「核彈級公關災難」，「隻叉斷個下，忍唔住笑咗出嚟」、「都係想食餐飯，搞到咁」、「以為自己睇緊歡樂滿東華」、「畀啲誠意做好準備吖！.斷兩次即係冇做QC（品質測試）」。呢單野真係好癲，一個live可以出幾多錯？」、「你個叉壞咗呀」。

也有大批網民看到示範人員「出錯」反應爆笑，「佢表情說明了一切」、「見佢手都震埋，連佢自己都驚」、「學到嘢，完美示範堅持到底自己千祈唔好尷尬」，「我覺得佢一路做，個心一路鬧晒鬼囉」、「係咪猜輸咗要出嚟示範」。