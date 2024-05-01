20歲女「肛門膿瘍」反覆感染難斷尾　醫生查問揭1生活習慣惹禍

太愛乾淨也會出現健康問題。台灣有年輕女生肛門膿瘍反覆出現，每隔2、3個月就要看醫生，醫生察覺不對勁，向女生查問過後也沒有發現有奇怪的行為，最後才知悉原來是因女生太愛乾淨，愛用有香味的濕紙巾反覆刺激下，加上肛門的附近有很多菌，才會出現反覆感染問題。



20歲的女病人因肛門膿瘍反覆感染而求醫。（示意圖／GettyImages）

外科醫生陳榮堅早前在節目《醫師好辣》中分享個案，遇過20歲女病人，因肛門膿瘍而求醫，當時醫師已覺得奇怪，因年輕女生出現肛門膿瘍狀況較少見，反之男生會較多。

陳榮堅醫生指，經治療後女病人痊癒，可是隔了2、3個月，她又因同一問題來求診，更因為相同原因連續反覆感染3次。他覺得不太對勁，詢問女病人「有否進行什麼特別的行為」，對方表示「都沒有」，後來發現她的衛生習慣才找到答案。

陳榮堅表示若是已經有小傷口，女病人用有香味濕紙巾反覆刺激，加上肛門附近有很多菌落，就會很容易出現反覆感染問題。（GettyImages）

陳榮堅醫生指，「她只要覺得肛門濕濕的、怪怪的，就會跑去廁所，用有香味的的濕紙巾清理乾淨」，但若是已經有小傷口，這樣反覆刺激，加上肛門附近有很多菌落，就會很容易出現反覆感染問題。

後來陳榮堅醫生建議女病人，如果要清潔，要避免次數過多，也不要使用有香味濕紙巾，避免化學物刺激。陳榮堅醫生又說，最好的清潔方式是上完廁所後用一點清水清洗，洗完後簡單按乾即可；若是在外面，也可以用濕紙巾清潔，但不需要過度擦拭，以免破皮造成感染。