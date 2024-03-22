每天喝這飲品20年　男反覆胰臟發炎　醫生警告戒飲：再飲恐患肝癌

【胰臟炎／肝癌】飲食要適可而止！台灣1名49歲男子因多次反覆胰臟發炎，出現腹部疼痛、腹瀉、食慾不振等症狀，到醫院求診，醫生一問發現，原因竟是男子20年來喝的1款飲品所致，更警告如果持續可能會導致肝癌、結腸癌等多種癌症。



台灣1名49歲男子因多次反覆胰臟發炎，出現腹部疼痛、腹瀉、食慾不振等症狀，到醫院求診。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，1名49歲蘇姓男子，近日因為胰臟多次反覆發炎，有腹部疼痛、腹瀉、食慾不振等症狀，於是到童綜合醫院求診。醫生問診發現，蘇男長期飲酒20多年，一天要喝12罐啤酒，警告如持續，恐導致肝硬化等問題。

醫生問診發現，蘇男長期飲酒20多年，一天要喝12罐啤酒，警告如持續，恐導致肝硬化等問題。（示意圖／gettyimages）

為免復發及惡化，醫生建議蘇男戒酒，可幸蘇男經特別治療服用戒酒藥物後，已停酒超過3個月，身體也漸漸恢復健康。

童綜合醫院心身科林杰民醫生指出，喝酒過量會損害身體，除了影響肝臟、胰臟功能，還會增加癌症風險，例如肝癌、結腸癌、口腔癌、咽喉癌、食道癌、攝護腺癌、乳癌等。林醫生又說，臨床數據看到，長期飲酒會導致大腦萎縮認知能力下降，醉酒後「脫序行為」往往導致家庭關係緊張，酒後駕駛更會面臨刑責。

林杰民醫生指出，喝酒過量會損害身體，除了影響肝臟、胰臟功能，還會增加癌症風險，例如肝癌、結腸癌、口腔癌、咽喉癌、食道癌、攝護腺癌、乳癌等。（示意圖／gettyimages）

林醫生強調，酒癮如同煙癮，治療後容易復發，呼籲戒酒癮者與家屬不要氣餒，再次接受治療，達到停酒。