朋友嫌$180沙爹牛麵唔包飲品　帶去食牛扒埋單逾$200　網民：中伏

約朋友吃炒麵竟被嫌棄？有網民發帖指，日前約朋友到九龍城吃180元的沙爹牛炒麵，卻被朋友鬧爆，不少人猜中他所指的是早前於社交平台熱傳的九龍城牛肉名店方榮記180元「沙嗲牛肉炒大光麵」。朋友批評該價錢「唔包飲品又冇海景」，帶他去尖東的餐廳吃牛扒，結帳200多元但笑言「點知中伏了」，「麵包冇跟牛油」、「牛肉細細件、冇薯條，又冇黑椒汁」，還好有用餐環境搭救。雖有網民揶揄花180元去吃沙嗲牛肉炒麵不值，但也有留言指其實另有較便宜的麵款。



樓主晒出的食物照片。（香港討論區）

樓主在香港討論區以「約朋友去九龍城食180元沙爹牛炒麵@被人鬧爆」為題發帖，，表示想去試吃網上熱傳的炒麵，但朋友聽完馬上鬧爆，「話咁嘅價錢，唔包飲品又冇海景，NO」，帶他轉場到尖東食肆吃牛扒，「點知中伏了」。

樓主在留言區內晒出3張食物照片，包括麵包、牛扒和凍飲，並上載1張景觀圖片。他批評餐廳的食物，「牛肉細細件，冇薯條，又冇黑椒汁，唯一好處，凍飲大大杯，免加錢」，該午餐要價198元，埋單總計200多元。不過，因為餐廳環觀良好，整體來說滿意。

網民笑言該餐廳，「風景用咗費用嘅8成」。不少人猜測，樓主所指的180元沙爹牛麵，是早前在社交平台熱傳的九龍城牛肉名店方榮記180元「沙嗲牛肉炒大光麵」，打趣道「寧願中伏都唔會去食180蚊牛肉麵」、「差唔多兩舊水碟炒麵，食咗識飛？」。樓主指他也好奇該炒麵的味道，「酒店中菜也是這價位或更高」，也有網民提到，該店有其他款式的沙嗲牛肉麵。

方榮記180元「沙嗲牛肉炒大光麵」較早前在網上引起討論，老闆當時回覆《香港01》表示，價錢貴主要因為用了靚和牛，而餐牌上有其他價格較經濟的麵款。對於不少網民批評價格太貴，老闆指該款炒麵的價錢已非第一次引起關注，對於網民的意見，他坦言：「又冇迫人食，冇所謂啦。」

（香港討論區）