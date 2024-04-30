車Cam直擊｜Tesla逆線險迎頭直撞　片主急煞車　最後咁圓滿解決

道路安全，人人有責，交通規則切記遵守。最近1名司機分享約35秒的「車Cam（行車紀錄）」片段顯示，他駛經錦上路一路段時，遇到1輛紅色Tesla逆線迎面駛至，幸好雙方司機及時煞車，未有釀成意外，後來Tesla司機在小巴讓線下，緩緩駛回正線。不過，大批網民紛紛勸片主舉報事件予相關部門，「讓還讓，但都要送佢一程」、「為民除害」。



1名司機日前駛經錦上路一路段時，遇到1輛紅色Tesla逆線迎面駛至，「車Cam」拍下驚險一幕。（facebook影片截圖）

拍得「車Cam」片段的司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，顯示事發於錦上路，上周六（4月27日）傍晚約6時，片主司機出迴旋處後沿1段天橋行駛，不久卻看到1輛紅色Tesla迎面駛至，此時相反方向的正線相繼有巴士、小巴和私家車行駛，所幸片主和Tesla司機行車速度不算快，均及時煞車，此時片主鄰線的小巴亦隨即停下，讓Tesla切線回到正線，沒有釀成交通意外。

片主在帖文中表示，自己已向相關部門「1823舉報」，更形容事件是「黐線系列」。他又留言指出，事發時因愛犬在車上，因此車速較慢，但Tesla司機危險的逆線行駛舉動，導致小狗被嚇到。

片段很快便引來網民熱議，有人大讚片主和小巴司機反應快和有禮貌，「真心讚兩邊都好人，（小巴司機）肯讓條Tesla X，畀着我肯定做X人，頂X死佢」、「樓主好禮貌」。也有人支持樓主舉報，認為不能放過任何1個「馬路炸彈」，「畀我一定頂X住佢唔畀佢走得咁容易」、「Cut 雙白，不小心駕，仲有幾多罪可以加」、「拆除馬路炸彈，人人有責」、「可以告老危」、「一個都唔可以放過」、「害己害人」。