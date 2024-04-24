TESLA女司機想打尖硬入CUT線　巴士拒讓玩謝影片瘋傳　結局慘了…

馬路駕駛最重要安全，切記要戒急戒躁！本港網絡流傳1段「Tesla大戰九巴」影片，見到公路上有九巴沿線行駛，其間右邊線有1部Tesla想打尖硬入「cut線」爬頭；巴士未有讓位，Tesla竟愈駛愈貼巴士想扭軚「食位」強行切線，最終發生碰撞，累巴士急剎掣停駛，阻塞公路交通。

影片引來網民熱議，大部份網民都支持巴士車長做法，「絕對支持巴士司機」、「打尖其實可以不讓，天經地義，巴士佬好嘢」；亦有人揶揄Tesla司機「打尖都係為咗快，而家唔知慢幾多之餘，仲要跌錢（賠償）」、「等佢T車賠餐飽，（九巴）保險部同佢慢慢計」。另有聲稱知情網民表示，「當時我喺巴士上，T車女司機擺出一副不可一世的姿勢」。



本港網絡流傳1段「Tesla大戰九巴」影片。（影片截圖）

有港男於Facebook上載該段59秒「車cam（行車記錄器）」影片，留言「放工時間先搞啲咁嘅嘢」，之後影片被轉載到YouTube等多個平台廣傳。

影片畫面顯示事發是4月19日晚上6時39分放工繁忙時間，見到當時巴士正沿公路左線行駛，右邊線前方有1架黑色Tesla私家車想入線，惟巴士繼續向前行駛，Tesla見無位切線即扭軚返回原線。

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隨後巴士因前方車輛而停下，Tesla於是與巴士平行慢慢前行，到有些微空間即扭軚「食位」想切線。不過這時巴士再次行駛，Tesla愈駛愈貼近巴士，最終強行切線時車尾部份與巴士碰撞，累巴士急剎掣停駛。雙方停在原地，直至影片結束。

影片引來網民熱議，大部份網民都支持巴士車長做法。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大部份網民都支持巴士車長做法，「絕對支持巴士司機」、「打尖其實可以不讓，天經地義，巴士佬好嘢」、「巴士正線贏晒」、「如果正常行車轉線我會讓，如果兩線轉1線，1架讓1架都冇問題，如果條線個個都排隊而你唔排隊cut入嚟，咁就唔讓」、「讓你係人情，唔讓係道理」、「最憎打尖X」。

亦有人揶揄Tesla司機「賠了夫人又折兵」，「打尖都係為咗快，而家唔知慢幾多之餘，仲要跌錢（賠償）」、「等佢T車賠餐飽，（九巴）保險部同佢慢慢計」。另有聲稱知情網民表示，「當時我喺巴士上，T車女司機擺出一副不可一世，睬你onX的姿勢」。