車CAM直擊｜旅遊巴司機趁停車　棄膠樽到路邊草叢　網民狠斥自私

隨地亂拋垃圾損人不利己！日前有司機分享長11秒的車Cam片段，顯示他當時正停車，後方1輛旅遊巴司機突然將1個膠樽棄置於路邊草叢，不滿對方缺乏公德心舉動，故公審揶揄「快狠準」。許多網民批評該司機自私，「請1823」、「馬路上面多垃圾，其中一個原因就係呢啲人」、「正宗仆X行為，落車時揼去垃圾桶唔得嘅」。



有旅遊巴司機趁停車之際，將載有不明液體膠樽棄置於路邊草叢。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳涉事片段，揶揄「快狠準」。片段所見，樓主當時正停在路上，後方1輛旅遊巴司機趁停車之際，突然將1個膠樽伸出車窗外，並棄置於路邊草叢，待前方可通行時，他便開車離去，故引來網民批評。

有網民狠斥該司機自私，「正宗仆X行為，落車時揼去垃圾桶唔得嘅」、「馬路上面多垃圾，其中一個原因就係呢啲人」、「仲話講環保，香港人清潔都未搞得掂呀」。有留言則建議片主舉報對方，「請1823，公德無量」、「既然佢唔志在3,000蚊，又有晒車牌，咁就幫下佢」。

根據現時香港法例第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，政府為進一步加強阻嚇力，以及適度反映有關罪行對環境衞生影響，亂拋垃圾罰款金額從去年10月22日起，已由原先的1,500元調高至3,000元。

（FB「車cam L（香港群組）」）