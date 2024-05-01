青衣現借電話黨？女子稱無網絡想借手機　街坊1反應獲網民激讚

青衣出現「借電話黨」？有網民早前在社交平台分享經歷，在青衣站巴士站等巴士時，有內地女士向她表示電話無網絡，向樓主借電話來打，可是樓主怕電話一過手便會被搶去，或被裝上可疑程式，於是建議對方去餐廳借電話或商場Wi-Fi，拒絕借出電話。帖文引來不少網民留言，不少人讚樓主醒目做得好，「打电話毋須網絡喎」、「打死都唔借」、「電話唔好過人手」；不過有網民認為會小心地幫對方，「我會借，仲會要求對方畀號碼我幫佢打埋」。



樓主稱在青衣遇到內地女士向她表示電話無網絡，想問她借電話來打。（《意外發現的一天》劇照）

有網民在Facebook群組「青衣吹水會」發文，分享遇上懷疑「借電話黨」經歷。她表示，在青衣站巴士站等巴士時，有內地女士向她表示電話無網絡，想借電話來打，她怕電話一過手便會出事，拒絕借出電話，並建議對方去餐廳借電話或商場Wi-Fi，「因為我真係驚佢一嘢拎咗我部電話走，或者唔知喺我部電話裝咗啲咩就唔好啦」。

不少人讚樓主醒目，「打电話毋須網絡喎」。（《請融化我》劇照）

帖文一出引來不少網民熱議，不少人讚樓主醒目，「打電話毋須網絡喎」、「叻叻」、「放心，佢一定會拎你部電話」、「打死都唔借」、「就算香港人都唔會借，而家電話駁晒銀行同咁多畀錢App，仲咁多私人嘢」。亦有街坊稱遇到相同情況，「呢期青衣好多，青衣街坊小心啲」。

不過有人認為也可適度幫忙，「我會借，仲會要求對方畀號碼我，我幫佢打埋」、「會問對方全名同電話入面確認，然後先畀對方聽或者開擴音，仲會全程望住佢」、「好似我去大陸咁，有幾次都係叫隔籬座的人幫我打電話，只係告訴我的家人幾時到站，從未試過接別人電話自己打，其實都係舉手之勞，相信香港沒有人敢光天化日之下搶走部電話，一叫搶嘢相信未跑出十步都給人趁亂打幾拳啦」。