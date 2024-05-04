公屋申請者收現金津貼　房署索入息資料　自爆超額：唔申報會點？

今年2月公布的財政預算案，宣布原定於今年年中屆滿的現金津貼試行計劃，延長至明年6月，以紓緩公屋申請者在輪候期間的經濟壓力。有網民在社交平台表示，日前收到房屋署現金津貼辦事處的信件，要求提供入息資料，但他知道自己的入息已超額，故問道「還需如實申報嗎？不理會有點後果呢？」。帖文引來大批網民炮轟樓主自私，濫用津貼援助，「又要貪津貼，又要奶盡福利拎公屋，我建議政府可以再嚴啲，要坐監就啱」。



有網民在社交平台表示，日前收到房屋署現金津貼辦事處的信件，要求提供入息資料，但他知道自己的入息已超額，故不知如何處理。（資料圖片）

政府於2021年6月底推出為期3年的現金津貼試行計劃，向非居於公屋、非領取綜援而輪候公屋超過3年，及並未獲首次編配公屋的合資格一般公屋申請住戶（即2人或以上家庭和長者1人申請者） 提供現金津貼；而最新的財政預算案則宣布將計劃延長至明年6月。

樓主在facebook群組發文，表示自己剛收到現金津貼辦事處的信件，要求提供入息資料作審查，但他知道其入息已超額，故不知道應如何是好，「還需如實申報嗎？不理會有點後果呢？」。他後來又留言補充，表示自己來不及辭職，以通過入息審查，直言「取消津貼無所謂，取消公屋申請資格才大件事，如何應對？」。

帖文很快便引來網民熱烈討論，不少人批評樓主，認為他超過入息限額便應停止領取津貼和申請公屋，將機會讓給其他合符資格的人，並勸他不要冒險以身試法，「呢啲冇得博㗎喎」、「取消租屋津貼，再取消申請公屋資格及追回之前租屋津貼，呢次真係麻煩囉」、「嘩，你入息超過仲夠膽申請津貼？」、「點都會衰，佢會查你」、「梗係如實報啦」、「而家房署好嚴，你可以憑僥幸之心過關，但一經發現得不償失，超就係超，咁你會對一班守規則唔公平」、「要報，寧願自己退岀，搞好啲入息，如果俾佢查到先，佢取消你，你要等5年過冷河先可以再入紙申請」。

樓主稱自己來不及辭職，認為失去現金津貼事小，被取消輪候公屋的資格事大。（示意圖 / Scott Graham / unsplash）

翻查資料，房委會曾於2022年公布，經調查後發現有26名已申請津貼的輪候公屋人士，其資產及入息聲明內容與事實不符，房屋署已終止發放其現金津貼、追回多領的款項以及取消其公屋申請，並將個案轉交警方跟進。當時署方曾提醒，所有現金津貼試行計劃的申領住戶，必須如實作出申領表和相關表格上的聲明。蓄意作出虛假陳述即屬違法，除了相關的現金津貼會被追回，申請者的公屋申請亦會被取消，亦可能被檢控。

房屋署發言人續說，所有試行計劃的申領住戶必須提供真確資料。在領取現金津貼期間，家庭狀況如有改變，亦必須立即通知房屋署。任何人蓄意提供虛假資料或漏報資料以騙取現金津貼，乃屬刑事行為。除須把多領取的現金津貼退還外，亦可能被起訴；一經定罪，最高可被判入獄14年。