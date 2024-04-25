公屋｜支票出糧避審查　男子欲先上樓後取錢：房署會不會查到？

公屋輪候者均需接受入息及資產限額審查，但不少人都會鋌而走險，試圖以各種方法通過審查。最近1名男子就在網上發文，問道假如老闆以支票支薪，而他又一直不取錢，直至公屋「上樓」後才取款是否可行，直言「房署會不會查到？」，引來其他網民討論和給予建議。許多人批評樓主在找「灰色地帶」，而且支票也有紀錄可證明他有收入，男子隨後回應指，自己因為輪候公屋「將份好工辭咗」，最近找到新工作老闆稱頭3個月可以用支票出糧，但「聽你哋咁講真係唔好咁搏」。



1名男子在網上發文，問道假如老闆以支票支薪，而他又一直不取錢，直至公屋「上樓」後才取款是否可行。（示意圖 / 資料圖片）

樓主日前於facebook群組發文，問道「出支票的話，房署會不會查到嗎，如果我一直不取錢，等上咗樓後才取錢得唔得呢？」，希望其他網民可幫忙解答，他曾在群組內發帖詢問申請新界2人單位事宜，去年5月收到房署合格信。樓主補充，自己為申請公屋，已曾辭去1份「好工」，所幸現在的老闆讓他在首3個月以支票支薪，可在半年內提取；他又預計今年6月便可「上樓」，入住公屋單位。

樓主指自己為了申請公屋，已曾辭去1份「好工」，所幸現在的老闆讓他在首3個月以支票支薪，可在半年內提取。（示意圖 / Money Knack / unsplash）

樓主的提問引來大批網民討論，不少人指出假如老闆私下有報稅或供款強積金，樓主便避無可避，「老闆一報稅你就要X街了」、「老闆出支票畀你，但私底又同你報稅」、「你公司有冇供MPF或報稅？有就一定查到」、「其實公司冇供MPF，你話咩就係咩，不過俾人篤（舉報）就另計」，也有人提醒樓主注意支票的有效日期，「支票有寫日期，你過咗年都未上樓，老闆多謝你」。

不過，部份網民就批評樓主走「灰色地帶」，又笑言公屋群組有許多當局「線眼」，紛紛留言「呢度好多喺房署做嘢㗎」、「呢個問題問得好，呢度冇嘢多，最多就係房署職員」、「過到自己嘅良心就一啲問題都冇，要呃人先要呃自己」、「又開始教人走灰色位」。網民提及支票出糧一樣會留下收入紀錄，樓主表示「聽你哋咁講真係唔咁搏」。