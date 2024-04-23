公屋悲劇｜排公屋5年突被取消申請　小紅書女悉原因崩潰：好痛苦…

【公屋申請】公屋輪候多年才被取消申請資格？有單親母親於小紅書發文表示，她申請公屋輪候5年，近日卻收到房委會通知其公屋申請已被取消，指她「曾提供虛假資料」，更指如申領現金津貼時提供虛假資料，會考慮採取法律行動等。樓主強調自己已要求提交各種資料，人工薪金也沒有超標，但「忘了有花紅這回事」，導致入息超標，卻不解為何被說是「提供虛假資料」，悲嘆「收到這信，整個人感覺快崩潰了」、「寄人籬下的感受真的很痛苦」。

帖文引來網民熱議，分析被取消公屋申請原因，「應該書信通知通常會用虛假資訊，要解釋詳細時才會注明是你犯了什麼錯」；也有網民指還有上訴機會，提醒要小心處理。



申請公屋必須確保所有資料齊全。（資料圖片）

該單親母親於小紅書以「香港公屋申請被取消」為題發文講述事件，稱「我真不知道問題出在哪裏」，「就很突然的。一開始讓我提交各種資料，我都交了。這就變成提交虛假資料？這封信是房屋署津貼辦事處給我的。房屋委員會通知我取消的信，我還沒收到。智方便上面查的只寫：公屋申請已被取消」。

樓主被取消公屋申請。（小紅書）

樓主表示，她育有1名未成年孩子，申請新界公屋5年多，當初2018年9月至10月申請公屋時沒有工作，所以提交的資料寫上「沒工作」；到同年11月開始工作，至2019年1月9日收到編號通知，房屋署也要求她提供2018年11月至12月收入，「沒有超過」。

然而到今年1月31日樓主見房屋署主任，卻被指「入息超過了」。然而她疑惑，如果是「入息超過」，取消公屋申請原因不應該是「提供虛假資訊」，決定到樂富房屋署問清楚，「畢竟5年了，直接給取消了，真的太難了。孩子剛剛知道原因，也是很難過。孩子的心理健康本身也有點問題的，一直在做工作。所以，今天收到這信，整個人感覺快崩潰了」。

樓主上載房屋署「終止發放現金津貼通知書」。（小紅書）

根據樓主上載的房屋署「終止發放現金津貼通知書」，列明「由於你／你們曾提供處假資料，你／你們的公屋申請因而在2024年4月被申請分組（公屋）取消，你／你們已不再符合現金津貼試行計劃的申領資格」，又提到「如你／你們在申領現金津貼時作出虛假陳述或提供虛假資料，本辦事處會考慮採取相應行動，包括法律行動」。

樓主重申，她遞交公屋申請時沒有工作，「申請的時候，並沒有工作，沒有入息」，而她之後的工作薪金沒有超出公屋申請入息限額，可是若計及「花紅」就會超標，「即使有入息，當時人工得14,000，其實是不超，但是忘了有花紅這回事了。所以加進去就超過了……當初沒想到這個東西」。

帖文引來網民熱議，有人分析樓主被取消公屋申請原因。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人分析樓主被取消公屋申請原因，「應該書信通知通常會用虛假資訊，要解釋詳細時才會注明是你犯了什麼錯」、「剛問了任職房署的朋友，首先你申請時就已經虛報了；第二是你2月見主任已經超過入息，正常會給你時間調整入息，相信你在收到信之前都未能調整入息到19000以下，就導致了你的入息超過申請資格，申請自然而然就被取消啦」、「交了資料不等於已經申報！有沒有申報是指當初你填申請表上面的資料和你現在所提供的資料有沒有差別的意思」。

也有網民指出仍有上訴機會，要小心處理，「佢取消左你，但你有1次機會可以上訴，由你收到取消信開始計半年至2年內可以提出上訴，但你記住係呢段時間內你要整理好你所有數，因為我之前也係俾房署取消，半年後我上訴得直左」。