食$130霸王餐！男女尖沙咀食飯賤招走數　餐廳公開CCTV尋人反捱轟

「霸王餐」行為不要得！有尖沙咀餐廳職員於網上群組發布多張閉路電視（CCTV）截圖，指有1對港人男女用膳「埋單」盛惠130元，然而用餐後2人前後腳分別從正門及後門離去，未有付款，遂希望發文尋人「找數」，又斥責「張單唔係好貴，130蚊啫，不過呢個行為真心樣衰囉」。

事件引來網民熱議，不少人批評該2名食客行為離譜，「130元都走？」、「就係呢啲X街，遲下要搞到先畀錢後上餐」；也有網民批評餐廳做法，認為應報警求助，而非公開相片，「應該報警而不是網絡公開相片」。目前相關帖文已無法瀏覽。



有尖沙咀餐廳職員於網上群組發布閉路電視（CCTV）截圖，指有1對港人男女食「霸王餐」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

有尖沙嘴餐廳職員於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發布多張閉路電視畫面截圖，留言「餐廳走單犯！男人喺廁所後門走咗！女人戴帽喺前門走！有冇認識的朋友！女人背黑白花環保袋」，又提醒「各位同行認住」。

從截圖見到，男子平頭裝戴眼鏡、穿黑色短袖上衣、黑色長褲，揹着黑色背囊，正臉帶微笑走出餐廳；同行女子則戴鴨舌帽，同樣穿黑色上衣，走在男子身後。

餐廳職員表示，該對男女為香港人，其中男子「走數」前疑曾「踩線」視察環境，「男人去咗廁所3次 第2次由廁所出咗去又係後門入翻嚟坐低！應該係發現後門可以走到，第3次走咗後面無返嚟」；同行女子則在男人離開後3分鐘從正門直出。

餐廳職員無計可施下在網上發相尋人，感嘆「張單唔係好貴，130蚊啫，不過呢個行為真心樣衰囉」。

事件引來網民熱議，不少人批評該2名食客行為離譜。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

事件引來網民熱議，不少人批評該2名食客行為離譜，「130元都走？」、「就係呢啲X街，遲下要搞到先畀錢後上餐」、「又食霸王餐」、「（2人）冇回頭望冇急急腳咁自然，一定係慣犯啦」。

也有網民批評餐廳做法，認為應報警求助，而非公開相片，「應該報警而不是網絡公開相片」。目前相關帖文已無法瀏覽。