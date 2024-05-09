粉嶺新移民MMA片瘋傳！2女打到瞓地極兇狠　遺1物成亮點：沒眼看

【街頭MMA】大街大巷打架成何體統？內地社交平台小紅書流傳1段據稱是「『皇后山邨』巴士站倆新移民大戰」影片，見到粉嶺名都往皇后山巴士站外有2名女子當街打架，扯頭髮拖行、「收山腳」盡出，打得相當兇狠。旁邊有男子一直在勸架，但2人愈打愈狠，現場遺下疑似名牌LV手袋等物品。

影片引來網民熱議，「我的天，真是沒眼看」、「別打了」、「自己人不打自己人」；也有人形容「哥斯拉大戰金剛」。



小紅書流傳1段據稱是「『皇后山邨』巴士站倆新移民大戰」影片。（影片截圖）

有港男周一（4月29日）於小紅書以「『皇后山邨』巴士站倆新移民大戰」為題發布影片，直指「醜出國際」。

影片長10秒，見到粉嶺名都往皇后山巴士站外有2名女子當街打架，其中穿花衫女子扯着素色衣服女子頭髮，把素衣女壓在地上拖行，素衣女反抗掙扎，花衫女隨即使出「收山腳」猛踩素衣女大髀。

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鏡頭一轉，花衫女把素衣女拉起，再一個半回旋把素衣女撻倒地上，再度扯髮拖行。2人爭執期間，有男子一直在旁勸架，但似乎無從入手，2人則愈打愈狠。現場遺下疑似名牌LV手袋等物品，未知誰屬，而素衣女被打時一直「守護」手袋，未有放下。

現場遺下疑似名牌LV手袋等物品。（影片截圖）

影片引來網民熱議，「我的天，真是沒眼看」、「別打了，自己人不打自己人」、「花色衫好猛」、「花衫大媽想置人於死地？」。也有網民質疑2名女子是否「爭男人」。