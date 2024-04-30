加乜醬都勁好味！內地節目讚一台灣美食　影片獲198萬觀看數爆紅

台灣以美食帝國知名享譽國際，更不少旅客觀光目的是為此而言。近期一名中國大陸網路美食節目介紹，在台灣夜市發現「1平民美食」，除了物美價廉，更直呼「淋上哪一種（醬料）都是美味翻倍」。截稿前，影片獲198萬次觀看，引發討論。



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「西瓜視頻」的網路美食節目《窺探美食》拍片分享，位在新北板橋夜市的炸物攤，所販售的炸蘿蔔糕相當道地且美味，節目介紹：「醬料有辣椒和黑糖兩種口味，都是當地特製且獨有的，無論淋上哪一種都是美味翻倍，炸到酥脆的蘿蔔糕，一口咬下相當Q彈和緊實，蘿蔔香氣十足，無論當消夜還是早點，一份售價20元（台幣），都是非常划算的選擇」。

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影片獲於198萬次觀看，但針對影片開頭說：「台灣有很多我們沒見過的小吃，比如這個，它叫做蘿蔔糕」，引起陸不少網友留言強調，閩粵地區也有蘿蔔糕，「都是大陸帶過去的，台灣除了少數土著，其餘全部都是從內地遷過去」、「福建到處有呀」、「這些糕，在兩廣很家常」、「沒見過？文案真敢寫啊」。

陸網路美食節目推薦台灣夜市炸蘿蔔糕。（西瓜視頻截圖）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】