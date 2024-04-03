台灣地震｜誤傳郭台銘豪宅變瀑布　愛妻曾馨瑩闢謠：他睡覺被震醒

今（3）日台灣發生7.2級大地震，曾馨瑩、賈永婕不畏強震下午照常出席「黃金一分鐘聯手做公益-台灣新生兒科醫學會記者會」，回憶一早地震當下，曾馨瑩心有餘悸，直呼：「我整個早上到現在一直心跳不停，一直靠著深呼吸平緩情緒。」今陸媒報鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）豪宅泳池變瀑布烏龍新聞，曾馨瑩親解真相。



曾馨瑩透露，今因為是兒子學校園遊會，一早正在洗臉，她正準備要送東西去醫院，老公郭台銘則是本來在睡覺被震醒，驚問她：「妳要去哪？」曾馨瑩一心想著東西都在她這勢必要出門，被郭董阻止，「外面一團亂，塞車妳還去」！

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而今一度傳出郭董住的豪宅頂樓泳池因強震慘變瀑布，據悉該建案是位於淡水，曾馨瑩也闢謠，直說：「應該不是，但有聽說我們大樓的吊燈掉下來。」

強震造成不少傷亡，曾馨瑩也表示，永齡基金會正在討論如何協助震災，「一直在關心今天的新聞，剛剛在來到現場的時候也看到，好像已經有傷亡對不對？真的很心疼，我們一定會討論我們基金會會適時的看可以怎麽協助」。

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今曾馨瑩也提到當初生產經歷，3胎都是選擇剖腹產，因覺得較降低一些不必要的風險及突發狀況，老公生產過程都在外面等，「他說他至少寶寶出生的那一刻，第一秒他要親手抱起來，要第一個看到」。也因剖腹產時間較好控制，「我7、8點就到醫院，9點開始打麻藥，好像都在10點多就順利生產完畢」。

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