大叔拿手機請求充電　店員驚見熒幕訊息揭是失機　網民熱議教咁做

內地有店鋪員工在網上發文，指遇到中年男子拿手機走進店內，想找他幫忙替手機充電，但在充電途中，店員卻看到手機彈出一則短訊，發現手機機主並不是那位男子，店員感到內心天人交戰，不知是否報警。帖文引來網民熱議，紛紛認為「快報警！」也有人認為要往好的方向去想，「也許人家充電，就是為了能聯繫上失主」。



中年男子拿手機走進店內，想找樓主幫忙替手機充電，但手機彈出的短訊揭男子非物主。（網上圖片）

樓主早前在微博發文，指有中年男子走進店舖指說手機沒電希望幫忙充電，由於只是舉手之勞，他一口答應，讓男子把手機暫時放在店裏。可是，樓主無意間發現，手機根本不是該男子的。

樓主看到手機彈出的短訊，「這是我丟失的設備，裏面有對我十分重要的文件數據，請看到留言後及時與我聯繫，非常感謝！歸還者必有500元人民幣（約540港元）重謝」。樓主忍不住想打電話回覆失主，卻又擔心惹上麻煩事。樓主又指，由於手機已有點舊，猜測失主會有很多重要資料在內，讓他十分糾結。

不少網民認為最好是將電話交給警方。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

帖文曝光，引來不少網友紛紛留言，有人認為「交給警察」、「報警不會嗎」、「交給專業的人去處理」，「撿手機永遠給警察，不然什麼破事都有」。

有人則擔心會惹禍，要小心處理「我怕你實名舉報會遭到報復，你可以報警，等這個人把手機拿走再抓」、「如果你好心撥了電話，失主領走了手機，後面偷手機的大叔來了，一口咬定手機是他的，說你拿了他手機不肯歸還」、「現在這世道，最好的就是沒看見」。不過，也有人認為應往好處想，「也許人家充電，就是為了能聯繫上失主」。