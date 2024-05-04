衰老公狂打機懶理孩子　當老婆泄欲工具2點拒離婚　妻終極1招反擊

以為可以付託終身，沒料到嫁了個衰老公！台灣有人妻在討論區分享不快經歷，指懷孕後身體狀況不好，需留在家中安胎，「懷孕期間我的吃喝用都是我自己出錢的」，惟丈夫態度逐漸變差，更因投資失利導致個人存款清零，卻對奶奶謊稱因妻子沒工作令家庭開支吃緊。樓主誕下孩子後情況更壞，老爺奶奶威迫要奪去改名權，又埋怨她不多生1個小孩，而丈夫卻完全不幫忙，反而整天說累，寧打機也不肯照顧孩子，卻只關心個人性慾，懶理樓主身心俱疲仍不斷要性交。樓主曾多次提及離婚，丈夫卻以「很丟臉」及「給孩子一個完整的家」而拒絕，讓她不知如何是好。



網民紛紛鬧爆樓主的丈夫「不會是個好丈夫也不是好爸爸」，建議樓主諮詢律師盡早辦理離婚，「這種人留着幹嘛啊？」。樓主其後回覆已準備好1招反擊，因她已經在網路找到順利離婚的方式，看來誓要告別渣男。



有人妻在討論區分享丈夫的態度逐漸變差，使她反感提出離婚。（示意圖 /《反起跑線聯盟》劇照）

樓主在Dcard討論區以「（抱怨文長）你們能原諒這樣的先生嗎？」為題發帖，憶述懷孕後身體狀況不好需在家安胎待產，但丈夫對她的態度愈來愈差，經常嫌棄她「在家不賺錢害他很辛苦」。雖然夫婦各有些積蓄，但後來驚覺丈夫因投資失敗導致存款歸零，卻向奶奶稱是因為樓主沒工作所以導致家庭經濟狀況不好。樓主知道後非常生氣，強調「懷孕期間我的吃喝用都是我自己出錢的」。

樓主指丈夫因為投資失敗導致存款歸零，卻向奶奶謊稱因她不去上班而令收入吃緊。（示意圖 / GettyImages）

孩子出生後，老爺奶奶的威迫要把孩子交給他們照顧，又要求改名權，更埋怨樓主不多生1個小孩，甚至要求樓主一家搬去跟他們同住。雖然樓主拒絕了相關要求，但丈夫卻「時不時諷刺我罵我」。照顧初生嬰兒讓當然很辛苦，可惜樓主得不到丈夫的體諒，非但完全沒有幫忙做家務，更只顧玩打手遊而不幸照顧孩子，就算偶爾看一下，卻因大意令孩子摔倒。

樓主直言照顧初生嬰兒讓她感到很辛苦，可惜得不到丈夫的體諒和幫忙。（示意圖 /《反起跑線聯盟》劇照）

樓主提到照顧孩子十分忙碌，惟丈夫只關心自身的性慾，當回她到睡房，丈夫便馬上想性交，若然遭拒絕就大發瘋。後來孩子稍為長大，樓主亦返回職場工作，可是不論是接送孩子上學，還是找醫生醫病，丈夫完全懶理，只不斷要求滿足他的生理需求。

樓主稱後來丈夫偶然也會照顧孩子，但參與度極低，每次碰到什麼事都是樓主自己想辦法。而她亦多次向丈夫表明想離婚，但丈夫稱「很丟臉」，重申要「給孩子一個完整的家」，所以拒絕離婚。樓主認為丈夫是個只顧個人利益又不願付出的人，無奈表示「他到底想怎樣」。

網民狠斥樓主的丈夫是渣男，認為他「完完全全就是個捐精者」，直指從小孩摔地的那刻就知道他「不會是個好丈夫也不是好爸爸」，建議樓主應盡快找律師辦理離婚。亦有網民認為丈夫無錢又不會照顧小孩，反問樓主「這種人留着幹嘛啊？」。

樓主隨後補充指丈夫讓她內心造成「無法痊癒的傷口」，直言只有生孩子後才看見另一半的真面目，惟對方不會覺得是他自己出現問題使夫妻感情愈趨淡化，而樓主已經死心，強調「對先生不再有期待」，並透露自己已經在網路找到順利離婚的方式。

（Dcard）