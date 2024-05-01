結婚前2天未婚夫激戰網紅伴娘　準新娘po活春宮片　真相震驚全網

婚姻最重要是忠誠！台灣1名「準新娘」於網上發文稱，她在婚禮前2天，意外發現其直播主未婚夫及身為網紅的伴娘「出軌」，2人「激戰」過程還被家中遠端監控的鏡頭拍下「直播」，她憤怒下與未婚夫解除婚約，並公開「激戰」影片。網民得悉事件本來都批評未婚夫是「渣男」，為樓主感到心疼；然而樓主公開「激戰」影片後，眼利網民隨即發現問題所在，真相震驚全網。



台灣1名「準新娘」於網上發文稱，她在婚禮前兩天，意外發現未婚夫與其伴娘「出軌」。（示意圖／gettyimages）

有女網民早前在Facebook專頁「靠北男友」發文表示，她邀請閨密做伴娘，婚禮前2天請對方到家裏商討細節，結束後未婚夫主動提出送閨密回家，她當時未有懷疑，想不到之後透過遠端監控鏡頭發現，未婚夫竟帶閏密回自己家「激戰」一番，相當憤怒。

樓主透露，這位閨密算是網紅，在Facebook有3萬多人追蹤，未婚夫則是直播拍賣頻道的主播。

帖文引來網民熱議，紛紛斥責未婚夫是「渣男」，樓主感到心疼。在網民們支持下，樓主指已經與未婚夫解除婚約，並公開聲稱是事發「激戰」影片的全裸男女性交畫面，以「答謝」網民。

樓主公開聲稱是事發「激戰」影片的全裸男女性交畫面，結果迎來大逆轉。（示意圖／gettyimages）

然而樓主公開「激戰」影片後，迎來180度大逆轉！有眼利網民發現，相關「激戰」畫面其實是多年前流傳的「活春宮」畫面，而且男女主角並非網紅，而是「普通韓國男女」，與樓主所說大相徑庭，其他網民轉為批評樓主造假。

面對網民質疑，「靠北男友」專頁極速刪文，解釋是被騙才會幫忙上稿，並非為了博流量，又斥責這種「自導自演」行為不可取。