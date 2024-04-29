女大生瞞男友「肉償房租」每月16次　房東1要求更狂　結局毀三觀

為了租屋可以「去到幾盡」？內地微博熱傳1名女大學生因為不想住學校宿舍，於是加入租屋群組，並瞞着男友答應房東「肉償房租」要求，只要每月性交16次，就可以抵3,500人民幣（約3,800港元）房租。雙方達成共識後，房東再提出更誇張要求，指要女大生與他及其朋友輪流性交，女大生竟也同意。



內地微博熱傳1名女大學生因為不想住學校宿舍，於是加入租屋群組，並瞞着男友答應房東「肉償房租」要求。（示意圖／gettyimages）

綜合內地媒體報道，微博熱傳1名女大學生因為不想住在學校，於是加入租房群組找租盤。從網上流傳對話紀錄顯示，女大生表示自己「負擔不起」，房東於是與女大生討論「肉償房租」，即以性交來減免租金。

女大生暗示男朋友找她的日子「不方便」，房東於是提出每星期進行3至4次性交，之後更訂明每月16次，可抵3,500人民幣（約3,800港元）房租，雙方達成共識。

房東之後再提出要求，指由於樓盤是他與「哥們」合資，要求女大生與他們2人輪流性交，「大概一半次數我去，一半我哥們去」，而3人商量好細節後就可以開始進行，沒想到女大生也欣然同意。

不過這種「肉償房租」方式，其實欠缺保障。（示意圖／gettyimages）

不過這種「肉償房租」方式，其實欠缺保障。內地媒體指出，「肉償房租」屬「潛規則」，無法簽約，房東可以用各種理由不認數，向房客收取租金，房客「中招」後也難以報警求助，毫無保障。

翻查資料，事件早於2020年已流傳，至近日有網民「翻炒」再惹熱議，關注租金壓力。