港餐廳2人清水另收$6！小紅書女呻：自來水還收了6塊　掀網民爭議

香港餐廳提供的水該收錢嗎？不時有網民遊港後發帖批評香港餐廳的各種附加收費，近日小紅書女用戶發帖訴說大呻，表示日前到黃埔某泰式餐廳用餐，結賬時發現餐廳供應的水竟要收費，故驚訝表示「桌上的自來水還收了6塊」。據她所指，當時餐廳老闆並無說明桌上的水是收費的，因此她直至用餐結束才得知需付錢。有網民認為餐廳理應提前說明收費，但也有人覺得「明買明賣」沒有問題，更有人分享曾在中環某高檔餐廳要了暖水，「每位加收$190，付錢時當時去世了」。



該名女網民結賬時才發現餐廳供應的水竟要收費，故驚訝表示「桌上的自來水還收了6塊」。（小紅書）

該網民在小紅書以「香港的水真的別亂喝」為題發帖，稱26日晚上到黃埔某泰式餐廳用餐，付款時才發現桌上玻璃樽裝的水竟要收費，令她震驚不已。從收據可見，當晚她共消費265元，收費項目上除了3個菜式，還有1項寫明「水（免收加一）」，而水的收費為2人6元。

她表示進餐廳時，該瓶水就已經放在桌上，老闆還招呼她喝水，但就沒有說過水是收費項目之一，「老闆過來還說『喝水呀』，全程沒提示是要收費的」。她指該瓶水喝起來就是「自來水味道」，認為並不值6元，「如果是礦泉水這6塊我願意付」。

樓主不滿餐廳老闆並無說明桌上的水是收費的。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引起網民關注，有不少網民認為6元不算便宜，且餐廳並無提前說明收費，「什麼物價」、「一般是不收費的」、「商家全程沒提水收費的問題，還引導顧客喝，無提前告知，桌面上也無明顯標價」，甚至有人斥責餐廳是「黑店」，「這是真的黑店，正常是免費的」。

不過，有部份人則持相反意見，認為餐廳提供收費食水並無不妥，「明買明賣」、「要記得水不是免費的資源啊，從水源到餐廳要經過很多步驟才能喝，都要成本的」、「茶位費6塊錢真的很便宜啦，深圳都得8塊」。也有網民分享個人經歷，稱曾去過中環某高檔餐廳同樣需要收費，「你這個算好，我叫了溫水，每位加收$190，付錢時當時去世了」。

（小紅書）