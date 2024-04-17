好貴？茶餐廳粟米肉粒飯售價$78　網民呻貴到離地：就嚟食唔起！

粟米肉粒飯是不少茶餐廳招牌的碟頭飯之一，不過有網民日前途經九龍城，就發現1間茶餐廳晚市餐牌上，1碟粟米肉粒飯竟然要價78元，覺得過於昂貴，故發文表示「頹飯都賣$78，真係就嚟食唔起」。帖文引來網民討論，有人覺得價錢離地，「有一半係食個（舖位）租金」、「真係自己煮把啦！反正畀咗錢都唔等如好食」；但亦有人覺得餐廳名碼實價，「人哋無強迫大家入去食喎，明碼實價生存到，咁證明物有所值啦！」



有網民於茶餐廳驚見$78一碟粟米肉粒飯，驚呼「真係就嚟食唔起」。（香港討論區圖片）

「我以為我眼花」。樓主在香港討論區上傳1張圖片，如圖所示，1間茶餐廳門外的價錢表列明，由晚市6時至10時，多款碟頭飯價錢介乎78元至79元，而其中1款便是粟米肉粒飯。樓主覺得價錢過於昂貴，不禁感嘆稱「頹飯 Show me your love 飯（粟米肉粒飯）都賣$78，真係就嚟食唔起」。

有人指餐廳明碼實價標示仍能「生存」，「咁證明物有所值啦」。（示意圖／資料圖片）

帖文一出隨即惹來討論，不少網民驚呼「咁貴」，「食唔起」、「有一半係食個（舖位）租金」、「變咗Pay me your money」、「真係自己煮把啦！反正畀咗錢都唔等如好食」、「自己整，10蚊至12蚊成本左右，實在係堅尼地（離地）城」、「上星期喺屯門食都係48蚊包熱飲」，又笑稱「80蚊都食嘅話，就真係Show到你對佢嘅愛啦」。

但亦有人覺得客人光顧屬「你情我願」，「門口寫明，公平交易」、「人哋無強迫大家入去食喎，明碼實價生存到，咁證明物有所值啦！」、「而家食個車仔麵都50+啦」。有留言則認出圖中茶餐廳位於九龍城，「品質比起其他茶餐廳係好啲，不過價錢就唔貼地」、「呢間嘢貴到仆X，啲侍應又X口X面」，建議他人自行決定光顧與否。

（香港討論區）