新抱受虐4年搬走　5年後夫家遇報應　奶奶死性不改1句話激嬲人妻

婆媳糾紛永遠都是千古難題，無人能夠解決。台灣一名女子在網上表示，結婚初期和奶奶及大伯同住，除了煮飯、洗衫和打掃之外，最受不了事宜就是經常「請安」，只要在家中遇到他們，一旦沒有叫聲「大哥」和「媽」，對方就會怒斥「看到人不會叫嗎？」。最終折磨足4年，女子因無法再忍受而返回娘家，大伯與奶奶到場大吵大鬧，甚至向女子胞兄施襲，最終由女子母親出錢買樓，好讓女兒持有單位，和丈夫及兒子搬走。5年後，大伯無法繳還貨款，向女子求助不果，唯有賣樓賣車，甚至想安排奶奶和胞弟一家同住，但奶奶竟稱「只要男的不要女的」，要求女子搬走。



網民紛紛留言「你的房子，你才有權力叫她滾蛋」、「她是不是誤會什麼？房子跟她一點點關係都沒有」、「滾遠點，可以不用往來了」。



樓主最受不了的就是要經常向大伯和奶奶「請安」，只要雙方在家中遇到，樓主一旦沒有叫一聲「大哥」和「媽」，對方立即斥責。（《BB來了》電視截圖）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，和丈夫結婚產下兒子，最初一家人和奶奶及大伯同住，她負責煮飯、洗衫和打掃，慨嘆家務「就不寫了，寫不完」，最受不了的就是要經常「請安」，只要雙方在家中遇到，樓主沒有叫一聲「大哥」和「媽」，對方立即黑臉斥責「看到人不會叫嗎？」。

同住4年，受虐4年，樓主忍無可忍，不時返回娘家暫住，有一次嬲到在娘家住了兩個月，大伯竟然駕車接載奶奶，衝到樓主娘家店舖大聲咆哮，甚至襲擊樓主兄長，認為「嫁人了就要以婆家為主，怎麼可以一直回娘家住？」。

樓主忍無可忍長住娘家。（《BB來了》電視截圖）

樓主給丈夫兩個選擇，雙方離婚，兒子由樓主帶走，或者樓主一家三口一起搬走，丈夫當然選擇後者，樓主母親出錢協助他們購買單位，而且只有樓主一人持有，他們搬走前，奶奶「一哭二鬧三上吊也阻止不了」，甚至稱這輩子再也不想看到樓主。

約5年後，大伯還不起房貸，希望借樓主單位作擔保，聲稱「一定還的了，不會拖累」，樓主當然知道大伯還不到房貸，於是出言拒絕，大伯只能「把車子拿去貸款，房子交給房仲去賣」，更稱賣樓後安排奶奶搬到樓主家中，他則會出去租樓。

大伯還不起房貸需要賣樓，奶奶仍然死性不改，聲稱可以前往新抱家中同住，但「只要男的不要女的」，意指只要兒子和男孫，叫樓主離開自己住所。（《BB來了》電視截圖）

奶奶反稱，她可以前往新抱家中同住，但「只要男的不要女的」，意指只要兒子和男孫，叫樓主離開。

樓主批評奶奶死性不改，網民紛紛指「是掛你（樓主）的名字，記得叫她（奶奶）滾蛋」、「搞不清楚是誰的房子」、「來你家住你娘家買的房子，然後不要有你？這什麼邏輯」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）