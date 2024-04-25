風水輪流轉！丈夫尋歡奶奶講風涼話　揭老爺攬女媳婦1句回嗆獲讚

台灣有女網民近日在網上大爆婆媳問題，她指以前丈夫每逢夫婦吵架，便很會去夜店尋歡，但奶奶竟幫口還說出「男人去那裏是放鬆心情」，後來樓主不再為此吵鬧，丈夫也沒再去。可是風水輪流轉，近期老爺熱愛到社區的跳舞唱歌班，跟異性攬腰跳舞，氣得奶奶大吵大鬧，樓主則拿奶奶之前所說的「風涼話」來回嗆她，讓一眾網民讚好。



老爺在唱歌、跳舞時常與女伴牽手攬腰，奶奶看到氣炸而吵鬧。（《親愛的備忘》劇照）

樓主早前在Facebook群組「毒菇九賤婆媳討論區」中發文，指丈夫以前很愛到夜店尋歡，讓夫妻常為此時吵架，但奶奶幫口丈夫，更會說出「男人去那裏是放鬆心情」等風涼話，還勸她別為這種事再吵鬧。

樓主終於開竅不再為此吵架，丈夫也沒有再去尋歡，但現在卻風水輪流轉，老爺近期十分熱中參加社區跳舞班、唱歌班，早早出門，下課後也不即時回家。老爺更在班上唱歌、跳舞時跟異性沒保持距離，時常與女伴牽手攬腰，有鄰居爆料說奶奶看到即時氣炸，與老爺一直為此爭吵，弄得全家雞犬不寧。

樓主於是趁機回嗆婆婆「男人去唱歌跳舞是讓自己放鬆心情」，獲網民激讚。（《BB來了》劇照）

樓主於是趁機回嗆奶奶「男人去唱歌跳舞是讓自己放鬆心情」，想要氣一氣對方，她也承認「我的確是話中有話」。帖文一出，不少網民也紛紛叫好，「報應來了」、「拿她之前說的話，來堵她的嘴」、「做得好！」、「把她嘲諷的話原封不動還給她」。