擬買樓結婚發覺未來奶奶好難頂　女生果斷分手：真嚇爛　網民讚好

決定是否和伴侶結婚要考慮多個因素，對方家長是其中1個重大原因。台灣1名女子在網上表示，和男友交往5年，終於儲好錢準備買樓，開始考慮結婚，同時和未來奶奶接觸愈益頻繁，卻發覺對方非常麻煩，不但擅自規劃兩人購買的單位，而且暗示日後想同住，更要求未來新抱盡快辭職，甚至說明如果誕下的不是女兒，不會幫手照顧。最終女生決定放生分手，未來奶奶仍然糾纏不休，致電反指「兒子很好，你（女生）錯過，很可惜」。網民看後笑言「分的好」、「果斷放生」、「給你無限個讚」。



未來奶奶非常惡頂，令到樓主難以招架。（《BB來了》電視截圖）

樓主在「Dcard討論區」表示，和男友交往5年，最近存好儲蓄準備一起買樓，而且考慮結婚，開始和未來奶奶愈來愈多接觸，然而未來奶奶諸多要求，一聽到兒子要買樓，自行上網看了很多單位，並和中介約好「睇樓」，「我們想看的她一律不採納」，甚至未買樓就暗示「以後來玩想來住」，如果有鎖匙就比較方便，更稱可以為他們打掃。由於工作關係，樓主要到明年中才能搬去男友買樓的縣市，但未來奶奶已經打電話勸喻樓主辭職，然後一連串「骨灰級觀念」。

孩子方面，樓主指未來奶奶說明「如果生的不是女兒，不會幫手帶」，但她從來沒有說過是否要生兒育女，同時沒有要求對方幫手照顧。樓主續說，男友舅父住在新樓附近，未來奶奶希望她們以後偶爾幫助舅舅照顧孩子，但男友表示不願意，惹來未來奶奶不滿。

樓主決定分手，男友「箍煲」都不成功。（《BB來了》電視截圖）

樓主慶幸「還好沒簽字，真的嚇爛」，不理會男友「箍煲」決定分手，「決定把她的寶貝兒子還給她，願天下媽媽的寶貝都能跟媽媽終成眷屬，永世不要出來害人」。不過樓主提到，事後未來奶奶仍然死心不息，致電樓主聲稱「兒子很好，我（女生）錯過，很可惜」，而樓主在文中反指做人要懂得反省，笑言應該一早封鎖未來奶奶。

多名網民笑言「好讚，療癒的故事」、「恭喜恢復自由身，這種控制欲強的婆婆很可怕」、「分手分的很有智慧，果斷」、「人之初，性本善，媽寶爛，快點逃」。

（Dcard討論區）