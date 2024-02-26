天價西貢海鮮餐？4人付$2500吃這些海鮮　港女呻：俾人劏到一頸血

貴價海鮮餐常惹熱議，有女網民於討論區發文表示，她一行4人到西貢食海鮮，叫了象拔蚌刺身、墨魚刺身、蝦、硯等海鮮，結果「埋單」盛惠逾2,500元，令她大呻「俾人湯（劏）到一頸血」，遂求問並他網民「邊度食海鮮平啲」。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主是被當「水魚」，「香港人有邊個無俾西貢劏過，去過1次就唔會再去啦」、「食放題都冇咁嬲」；但亦有網民認為未算太貴，「象拔蚌刺身閒閒地都6至7嚿，1個人6嚿幾水其實唔算好貴」、「想平啲咪自己買料去畀人整囉」、「4個人食海鮮2500（元）都話人劏妳」。



貴價海鮮餐常惹熱議。（示意圖／gettyimages）

該女網民於連登討論區以「喺西貢食海鮮俾人湯（劏）到一頸血」為題發文，指她一行4人到西貢食飯，點了斤半「象拔刺身」、「墨魚刺身」、不知名蝦、1條「斑仔」、1碟炒硯、1碟炒勝子、每人2隻「細鮑魚仔」，以及1碟炒飯，埋單收費超過2.500元，即每位約625元。

樓主表示，這頓海鮮大餐味道不差，但求問其他網民「邊度食海鮮平啲」。

有網民認為4人吃海鮮餐，加上點選了象拔刺身，以2500元結帳格價不算太貴。（網上圖片）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主是被當「水魚」，「當妳水魚」、「妳成個水魚樣出咗嚟唔劏妳都對妳唔住啦」、「香港人有邊個無畀西貢劏過」，「去過1次就唔會再去啦」、「食放題都冇咁嬲」。

惟也有網民認為格價不算太貴，「象拔刺身閒閒地都6至7嚿，1個人6嚿幾水其實唔算好貴，想平啲咪自己買料去畀人整囉」、「象拔蚌自己去街市買都六七百啦，4個人食海鮮2500（元）都話人劏妳」、「差唔多啦，$2500 4個人，平均每人$600幾」。