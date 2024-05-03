內地客發文大讚港人　「很喜歡」禮貌自律　總結4點行為顯高質素

香港最美麗的風景原來是人？早前有1名內地網民在小紅書發文，表示「很喜歡香港的禮貌自律的素質」，更總結出4個香港人的行為習慣，例如扶手電梯上會自動地讓出左邊，讓趕時間的人行走，大讚香港人有禮貌，而且自律和友善的性格。



有內地網民在小紅書發文，總結出4個香港人的行為習慣，大讚「很喜歡香港的禮貌自律的素質」。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在小紅書以「很喜歡香港的禮貌自律的素質」為題發文，稱他非常欣賞香港人的禮貌和自律，他舉出4個例子，包括搭扶手電梯時，不趕時間的人都會站在右邊，從而讓出左邊的通道予趕時間的人行走；於餐廳吃飯，大部份食客均安安靜靜地用餐，「小小聲的聊天，看不到吵鬧嚷嚷的場景」。

樓主續指，又例如乘坐港鐵或巴士，不論是大人、小孩還是老人家，都很有秩序地排隊，不會有左擁右擠插隊的情況。另外，當他在街上向途人問路時，對方也會很有愛心地告知和指路，大讚「很喜歡這種自律和友善」。

樓主舉出4個例子，包括搭扶手電梯時，不趕時間的人都會站在右邊，從而讓出左邊的通道予趕時間的人行走，認為港人非常自律。（示意圖 / 資料圖片）

帖文引來網民討論，不少人紛紛分享自己遊港的窩心經歷，認同大部份的港人皆非常「高質」，留言指「可喜歡那裏的洗手間了，裏面隔間空間很大，消毒液紙巾都有，沒有異味，不像咱們這的，用聞的就知道近處洗手間在哪裏了」、「上次在香港玩，我不認識路，用普通話問一位阿叔，他很努力地講普通話，我聽不懂重覆問他時，他也很有耐心，最後還跟我點頭招手拜拜」、「上次回香港在樓下等電梯（升降機），碰到送快遞的在我們前面等電梯，是拿在手上不是推車那種，後來又來了一個小哥送蛋糕的，結果電梯來了他們都不上讓我們先上，這就是素質」。