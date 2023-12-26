小紅書女遊港「踩雷經歷」！交通食飯導航全出事　網民：沒做功課

香港和內地重新通關後，不少內地旅客來港。一名女子在小紅書表示，在沒有做足準備的情況下，來港旅遊遇到交通、食飯，以及地圖導航共三大問題，慨嘆「香港繁華不再」，提醒其他人「旅行千千萬萬還是要做好攻略，不然太容易踩雷」，分享連串「踩雷經歷」。網民笑言「這應該不算踩雷吧，是自己的問題，準備不足，去任何地方都會遇到你這些問題的」、「沒做功課和踩雷是有區别吧」、「本來就要做功課啊」。



樓主表示香港人流少，加上遇到三大問題，慨嘆「香港繁華不再」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，香港通關後首次來港旅遊，接近早上11時經福田口岸入關，「遠沒有舊時的人氣，差不多15分鐘左右即可順利過關」，整體而言，「已不再是記憶裡的那般繁華模樣，就連曾經的上環金鐘，尖沙咀海港城人流不再，多了些沒落冷清」。

即使有「動態巴士站顯示屏」，但樓主都難以掌握實況，例如乘搭路線960前往市區，原來西隧並非一個車站，只是表示巴士經西隧前往市區。（小紅書圖片）

除此之外，樓主更遇上不少問題，交通方面，即使有「動態巴士站顯示屏」，但她都難以掌握實況，例如乘搭路線960前往市區，原來西隧並非一個車站，只是表示巴士經西隧前往市區，3次錯過屯門公路轉車站下車，來回搭了3次車，耽誤3小時。

地圖導航方面，百度或高德難以顯示香港準確位置，一度顯示要行走1公里，樓主從地鐵換巴士，結果發現沒有分別，所以白白折騰3小時，最後要用蘋果手機地圖才能解決問題。

樓主3次錯過屯門公路轉車站下車，來回搭了3次車，耽誤3小時。（小紅書圖片）

至於用膳，樓主前往海港城一間據說有百年歷史的老牌雲吞麵店，但她大呻不但價錢高，而且細份，2份麵、1份淨雲吞、1份青菜、2杯豆漿、1份蜂蜜菊花，加上服務費，承惠349元，「坑多少沒吃過好的、又有錢的人呀」。

她指51元雲吞麵只有平日家用飯碗的大小，口感也很奇怪，44元青菜就水煮撈一下加了蠔油，26元1杯的豆漿「就是日常路邊2塊錢早餐的那種」，33元菊花蜂蜜就是「泡了點菊花加蜂蜜水」。

樓主幫襯海港城一間老牌雲吞麵店，不但價錢高，而且細份。（小紅書圖片）

樓主慨嘆「香港繁華不再」、「果然不做攻略想隨意逛香港，還是很容易踩雷的，旅行千千萬萬還是要做好攻略，不然太容易踩雷」。

網民笑言「這應該不算踩雷吧，是自己的問題，準備不足，去任何地方都會遇到你這些問題的」、「沒做功課和踩雷是有區别吧」、「本來就要做功課啊」、「店在海港城…看到地點都已經知道貴了」、「海港城當然貴咯」、「巴士公司為了加插『巴士即將減速通過收費亭，請緊握扶手』的廣播，所以才增加了多一個站點，熟悉的都知道這個站點其實不存在的 」。

（小紅書）