走錯路還罵人！小紅書女坐的士去上環酒店　司機去錯西營盤勁嬲

出外旅遊不熟路，自然要多留心。日前有女子在小紅書發帖分享來港一日遊坐的士的不快遭遇，她表示與丈夫從西九龍站坐的士前往上環某酒店，他們上車後向司機展示了酒店名稱及地址，但司機卻誤將他們載到西營盤。事主丈夫看手機地圖定位發現有誤，沒想到司機竟反過來指責他們展示了錯誤的地址、選的酒店沒名氣及上車拍攝不尊重司機。由於雙方語言不通，最終需靠酒店前台職員與司機經電話溝通，事主才得以到達正確地點。不過事主對於司機態度甚是不滿，於是發帖狂轟！



女子表示與丈夫從西九龍站坐的士前往上環某酒店，但司機卻誤將他們載到西營盤。（小紅書圖片）

有小紅書用戶日前以「在香港遇到走錯路還罵人的司機」為題發帖，分享遊港期間坐的士的不快經歷。她表示與丈夫預訂入住上環某酒店，到港後從西九龍的士站上車，並給司機展示手機上酒店的預訂界面，上面清楚寫明酒店名稱及地址，司機看過後表示「知道了」。後來到達了「一個還在施工的大廈前面」，的士司機就叫樓主他們下車。女事主形容「那是一個牌子都沒有的空置大廈」，也不見什麼酒店入口，因此與丈夫感到不解，而司機以手指指示方向，就叫他們拿行李下車走到樓裏。

這時，女子的丈夫用手機搜尋後發現停車位置與酒店距離2公里，於是將手機給司機看，「他（司機）突然就爆怒說我一開始給他看的酒店地址就是這裏，我說這個酒店地址在地圖上顯示根本不是這個地方，他就大聲吼我們給他看的地址是錯的」。她指因怕司機要趕他們下車，於是用手機拍攝記錄，事後翻看照片定位資訊才發現司機把他們載到了西營盤。

日前有女子在小紅書發帖分享來港一日遊坐的士的不快遭遇。（小紅書）

她又指，司機一直用廣東話說話，他們聽不懂，於是只好致電所預訂的酒店請前台幫忙與司機溝通說明地址。一番交涉後，的士司機重新將他們載到正確的酒店。樓主指司機途中用普通話批評他們選的酒店「太小沒名氣、沒聽說過」，又指責樓主上車後拍攝不尊重他。樓主稱她其實只是在拍街景，不過因考慮到人身安全不想與司機爭論，只想盡快到酒店。

樓主又表示，看手機導航顯示到預訂的酒店了，但司機還是向前開出一段路才停下，「我們搬完行李下車，又往回走了一段才到酒店」。她補充指酒店前台職員也感到「納悶」，稱原先他們下車的大廈根本不在附近，不知道為什麽會把他們載到那裏。

樓主事後回想仍然氣憤不已，形容司機「巨暴躁」，「很久沒見過這麼囂張、態度如此惡劣的人！」，又表示發帖是為了提醒其他準備遊港的內地旅客要小心保護、維護權益，「一定留個心眼自己開着導航看點兒路，另外，不知道在車上拍視頻拍照是不是要先跟司機打好招呼才能拍」。

有網民回應樓主時表示「香港服務業（尤其是的士+本地茶餐廳）就是全世界最糟糕之一，連香港本地朋友都會嫌棄的程度，哎」、「香港很多服務業都非常暴躁，我坐的士也會發生互駡的情況，所以你不要放在心上，影響心情，下次截圖給司機看，有證有據，另外也可以報警求助」。有網民就認為司機不似是刻意兜路，可能只是溝通有誤出錯，建議遊港人士在上車後要與的士司機說清楚，車程時也要開啟地圖導航，時刻留意方向。

（小紅書）