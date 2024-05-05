立夏節氣招財秘技大公開　這些生肖行運一條龍　屬牛愛情運急升

立夏節氣（陽曆2024年5月5日），又稱為「夏日正始」，標誌著春天的結束和夏天的開始。在這一天，萬物生長進入了高峰期，天氣也逐漸變熱。根據古籍記載，「鬥指東南，維為立夏，萬物至此皆長大，故名立夏也。」立夏不僅是個農事活動的節點，也是一個關注健康和避暑的重要時刻。



【圖輯】點圖放大了解立夏招財秘技及哪些生肖行運👇👇👇

+ 10

如何在立夏招好運



第一招：吃顆紅蛋，運勢全開

立夏節氣這天有吃雞蛋的習俗，象徵著一年中健康與圓滿。台灣民間常在這一天吃色彩鮮豔的紅蛋，寓意紅紅火火、生活美滿。小朋友們則會進行鬥蛋遊戲，蛋殼不破則象徵一年的健康與無災無難。

第二招：煮盅涼湯，福氣滿堂

在炎熱的夏季，人體易感到燥熱不適。立夏時，為家中長輩熬煮綠豆薏仁湯或紅豆蓮子湯，不僅可以幫助他們消暑降火，照顧家人的健康也是積累家庭和諧與福氣的好方法。據說這樣的孝心行為能夠增加個人的財運，讓你全年享有好運。

第三招：量個體重，安康一夏

自古以來，立夏有秤體重的習俗，稱為「立夏上秤」。夏日炎炎，氣候惡劣，監測身體的重量，能推斷出身體是否能杜絕「苦夏」之症，以確保身體康健。

【相關圖輯】2024龍年開運｜12生肖用什麼顏色銀包最聚財 這兩種人忌用白色（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

哪些生肖在立夏節氣前後轉運



生肖牛

立夏節氣對於生肖牛來說是個情感豐富的時期。愛情運勢顯著提升，無論是單身還是已經有伴的牛，都將體驗到關係中的甜蜜與和諧。此外，社交場合中牛的魅力無法擋，容易得到他人的喜愛與支持。

生肖兔

工作方面，生肖兔將迎來明顯的好轉。在立夏這段時間，之前遇到的障礙將被清除，工作上的問題將得到解決。此外，人際關係的改善也會幫助生肖兔拓展更廣泛的職業網絡，為未來職業生涯鋪路。

【相關圖輯】2024年12生肖運程 屬兔繼續犯太歲 三個生肖合太歲開始行大運（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

延伸閱讀：

奇門遁甲術，揭曉三年命運起伏

【紫微】你的命盤正在走哪種大運？

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】