「四龍時吉日」錯過要再等12年 命理師：4生肖拜觀音能心想事成
撰文：聯合新聞網
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中華民俗以十二地支對應十二生肖，今年是甲辰龍年，若月、日、時都對應十二地支的話，今年會有三天是有「四龍時」。
命理師楊登嵙說，今天（10日）上午的7時至9時，以及4月22日及5月4日的上午7時至9時，都是「四龍時」吉日，此時龍猴鼠雞祭祀觀音能心想事成，若錯過要再等12年。
龍年龍月龍日龍時的吉日 錯過要等到2036年才再出現（點圖了解更多）：
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命理師楊登嵙說，天干地支是中國古代的記年方式，十天干（甲乙丙丁戊己庚辛壬癸）與十二地支（子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥）排列成60個干支組合，一甲子為60年，以此記錄年序與日序，如此迴圈往複，干支紀時，即將一晝夜分為十二時辰，以十二地支迴圈紀時。
楊登嵙說，地支對應到一天的24小時，兩個小時為一個時辰，因此子時為23時至1時，丑時是1時至3時，以此類推。
古人又以十二生肖對應各個地支，今年為甲辰龍年，所謂龍月、龍日、龍時即為辰月、辰日、辰時，稱之為「四龍時」。
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楊登嵙說，今年2024甲辰龍年的辰龍月裡有3個辰龍日，因此將出現3個「龍年龍月龍日龍時」，分別在4月10日、4月22日和5月4日的上午7時至9時。龍年龍月龍日龍時稱之為「四龍時」，下一次要再遇到「四龍時」就要等12年後（2036年）。
他說，以民俗傳統，在「四龍時」祭拜觀世音菩薩，向祂祈求願望，容易願望成真，12生肖當中，龍猴鼠為三合，龍雞六合，因此，龍猴鼠雞這四生肖在「四龍時」祭拜觀世音菩薩，更易心想事成、好運旺來。
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