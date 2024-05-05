小朋友企巴士走道影司機視角　車長叫坐低影免生意外：唔好害我啦

不少人包括小朋友都喜歡巴士，部份人更會在街上、車上拍下心愛的巴士型號或行車路線。近日網上流傳1段27秒的影片，顯示1名巴士車長語帶不滿地勸站在下層走道的少年坐下，說道「要拍就坐低拍啦，唔好害我啦，你坐定定，整親你就麻煩啦，又要寫報告」，而正在舉機拍片的少年則緩緩由走道走到輪椅停放區，引來部份網民討論。



網上流傳1段影片，顯示巴士車長勸站在下層走道的少年坐下再拍片。（facebook影片截圖）

據網民在facebook群組「巴士的事討論區～更新版」上傳的影片，拍攝者疑為在巴士上舉機拍片的少年，他本來想拍攝以車長視角望出去的風景，故站在走道。巴士車長其後在停車等候交通燈時，忽然回頭一看，並說道「點解你唔坐低啊」，而拍攝者則回應說「我咁樣拍就可以㗎喇」，並慢慢從下層的走道，走到靠近輪椅停放區的位置。

車長後來繼續指，「要拍就坐低拍啦，唔好害我啦，你坐定定，整親你就麻煩啦，又要寫報告，你明唔明白啊小朋友？唔係笠亂影㗎，你要同公司申請先得㗎嘛」，拍攝者沒有再多作回應，只是低聲說道「可以嘅，可以嘅」，影片便結束。

部份網民在影片下留言，認為巴士車長只是擔心拍攝者的安全，「行車隨時突發煞車，車長要求坐低係確保安全」、「小朋友跌倒，司機會好麻煩」、「路面多彎，你好可能冇揸扶手，司機提你，注意安全，你好司機好」。不過，也有網民指出巴士下層一向可以站立，車長沒有權阻止乘客站起來，「巴士設有企位，乘客可自由選擇」。