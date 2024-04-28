2隻狗上巴士尋主人　車長趕狗落車被罵無人性　網民1原因撐無做錯

狗狗誤上巴士要如何處理？有港男於網上屯門群組發文，指他乘搭九巴59X到龍門站時，有２隻狗狗自行登上巴士，未有主人陪同，看似不知所措，後來更被車長趕下巴士，遂發帖「希望佢哋搵得返主人啦」。帖文一出網民紛紛幫手尋主人，最終1個多小時後樓主報喜表示主人已找回狗狗，令網民們鬆一口氣。

不過也有部份網民對車長趕狗狗下車行為感到不解及不滿，直斥「無人性」、「離開巴士後，更難找回」、「恕我不懂，若毛孩不影響乘客，可否不趕下車」、「喺馬路有咩事更危險」。隨即有其他網民反駁，認為車長要顧及其他乘客安全，沒有做錯，「黐線……下站轉車站喇，係咪要送埋出九龍呀？」、「當時隻狗冇人控制住，冇人保證到喺行車期間兩隻狗唔會有任何危險行為」、「司機唔會冒任何風險，只可以趕落車」。樓主亦打圓場指車長行為是「無可奈何」，又說「Anyway現在主人搵得返就好了」。

根據九巴規定，除了陪同失明人士乘車的導盲犬外，乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車。



相片見到，兩隻狗狗自行登上巴士，未有主人陪同，後來更被車長趕下巴士。（Facebook群組「真.屯門友」）

該港男今早（4月28日）約10時半於Facebook群組「真.屯門友」發布多張相片，指他剛剛乘坐九巴59X到龍門站，有兩隻狗狗自行登車，未有見主人陪同，遂「希望佢哋搵得返主人啦」。樓主補充，2狗狗隨後已被車長趕下車。

從相片見到，2隻狗狗走到車廂中間，看似不知所措，當時車上坐滿乘客，車長正在旁處理事件。另1張照片則見到狗狗已經下車，走回行人路上。

帖文一出，網民紛紛幫手尋狗狗主人，最終1個多小時後、約11時50分樓主報喜表示主人已找回狗狗，令網民們鬆一口氣。

1個多小時後，主人找回狗狗。（Facebook群組「真.屯門友」）

然而也有部份網民對車長趕狗狗下車行為感到不滿，斥責「無人性」、「恕我不懂，若毛孩不影響乘客，可否不趕下車，離開巴士後，更難找回」、「周全點去諗先抉係冇影響到他人，二係轉車站可能有職員看管，三就算出到九龍總站總通街走，對其他駕駛者或毛孩都安全」、「我覺得如果冇趕下車會好少少，起碼有人睇住安全啲又會call同事幫手睇睇，如果趕落車，會更難揾，喺馬路有咩事更危險」。

隨即有其他網民反駁，「黐線……下站轉車站喇，係咪要送埋出九龍啊？」、「當時隻狗冇人控制住，冇人保證到喺行車期間兩隻狗唔會有任何危險行為，司機唔會冒任何風險，只可以趕落車」、「冇人睇住啲狗，上車有啲危險性㗎喎！」。

樓主亦打圓場表示，車長趕狗狗下車是無奈之舉，「無錯，狗狗上到車又見搵唔到主人可能會處於驚慌狀態，如果載左兩狗離開上車位置，狗仔更加會對陌生環境惶恐，仲未計車上乘客可能怕狗。載左去轉車站仲大鑊，一行出去就係高速公路更危險。無可奈何都係應該請兩隻狗落車。Anyway現在主人搵得返就好了」。

根據九巴規定，除了陪同失明人士乘車的導盲犬外，乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車。