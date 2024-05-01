巴士大叔坐倒頭位　手拉車阻礙其他乘客　拒放行李位再1句話反駁

乘坐公共交通工具要有公德心，個人行為不要影響其他乘客。最近有網民在社交平台上傳照片，指與家人乘坐巴士下層的面對面卡座時，遇上1名大叔竟把購物用的手拉車直接放在座位之間。樓主讓大叔將手拉車放到下層其他地方被拒，對方更反駁「叫我哋（樓主及其家人）去第二度坐」。



1名大叔把購物用的手拉車直接放在座位之間，讓樓主大感不滿。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「巴士的事討論區～更新版」發文，並上傳1張照片，顯示1名大叔坐在巴士下層的倒頭近走道座位，雙腳張開，將購物用的手拉車放在雙腿之間，而當時還有另一乘客坐在對面。樓主在文中指，「叫佢放行李位都不放！係都頂住屋企人對腳，叫我哋去第二度坐！」。

不少網民看後直斥涉事大叔行為自私，留言批評「多了自私人」、「呢啲情況，對腳有啲動作就得」、「呢啲行為根本就係自私，如果箱嘢重要要跟身咁就企喺度啦， 最憎呢類人搭公共交通，以為係私人交通，垃圾」。

不過，也有部份人認為一人讓一步，假如車上還有其他空位，樓主與家人大可坐其他座位，「「其實唔係冇位啊，唔係一定要咁樣嘅，如果非繁忙時間由佢囉，多一事不如少一事」、「如果有吉位，咪坐第二度囉」、「其實一人讓一步，呢啲就厚多士啦」。