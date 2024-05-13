44歲女清潔工瘋戀型男醫生　傳短訊穿黑絲跟足5年示愛　下場慘了

神女有心，襄王無夢，癡戀注定難！台灣1名44歲姓林女清潔工，數年前在某醫院短暫任職時，結識了1名型男醫生；一見傾心多次表達愛意，離職後更不斷傳短訊示愛，又每天穿黑絲襪到醫院「站崗」等待醫生，甚至偷偷跟蹤對方，滋擾行為持續長達5年。男醫生忍無可忍下決定提告，台中地方法院審理後，最後依《跟蹤騷擾防制法》判處林女罰款2萬元台幣（約4,800港元）。



台灣有女清潔工戀上型男生醫5年，每日穿黑絲到醫院跟蹤該名醫生。(示意圖，非涉事女子，非偷拍圖片)

台灣媒體報道，台中市1名44歲姓林的女清潔工，數年前因在醫院短暫任職而認識1名男醫生，因對方俊俏外表而動心，多次向對方表達心意，但被拒絕。根據判決書，林女在離職後仍不斷對男醫生傳訊表達愛意，更每天穿上黑絲襪到醫院守候，又會偷偷跟蹤對方。

慘被看上的醫生感到不安及不滿，更多次向林女表達「我很不舒服」、「請妳以後不要再這樣做」等句子；惟林女的滋擾行為持續長達5年，醫生終於決定提告。

檢方翻查閉路電視後，發現林女於2022年6月1日至4日期間，確實有每,中穿上黑絲襪，前往醫院等待醫生。林女在接受調查時，承認自己曾到醫院，以及有透過通訊軟體向醫生傳訊息，但堅稱自己只是跟醫生聊天、分享生活及近況，並沒有騷擾對方意圖。

台中地方法院法官審理時，認為林女因傾慕對方而作騷擾行為，歷時非短，可見其情緒管理及自我克制能力有所不足；而林女的行為對醫生身心與生活造成騷擾及損害，實在不可取。法官考慮到林女沒有前科、且最終認罪及坦承其罪行等，最後依《跟蹤騷擾防制法》判處林女罰款2萬元台幣（約4,800港元），或勞役20日，其間可上訴。

台灣有女清潔工戀上型男生醫5年，每日穿黑絲到醫院跟蹤該名醫生。（《愛美麗狂想曲》截圖）

事件曝光後成為當地網上熱話，許多網民驚嘆指持續5年的滋擾太恐怖，「5年呀，求醫生陰影面積」、「好難想像騷擾5年…真的會崩潰」。亦有網民慨嘆指如果事件性別角色調轉，結局或有異，「男生要花5年才能提告，女生只要5秒」、「5年罰2萬？性別對調早直接送牢了」。

（綜合）