內地女穿黑絲去畫展咁做　被批不尊重反轟英國人態度差　後續更狂

穿着要尊重場合！有內地女於網上發文講述自己在英國不愉快經歷，指她穿黑絲去看畫展，卻被老伯指指點點說她「穿的很不得體」，令她相當尷尬難堪，感嘆「覺得很無語很憋屈。遇到態度不好的英國人真的不知道該回啥」。帖文引來內地網民熱議，有人認為是老伯態度有問題，但也有人指出，樓主衣着可能的確不合適，不過樓主回應時強調，美術館門口有安檢，「真的不能穿，工作人員會指出呢，都不會讓進去，沒有什麼規定」。



有內地女於網上發文講述自己在英國不愉快經歷。（小紅書）

該名於英國留學的內地女於小紅書以「英國穿黑絲去看畫展被罵」為題發文，指近日到英國國家美術館 （National Gallery）看畫展，當時她脫了羽絨、穿裙子及「黑絲」拍照，然而拍照時有老伯對她指指點點，「說我穿的很不得體」，讓她十分尷尬疑惑，「我尋思大家看展不都穿的美美的嗎？只是穿了黑連衣裙黑絲有什麼問題？」

從樓主上載的圖片見到，當日她穿了低胸黑色連身短裙，腳則穿了黑色絲襪及短靴，並在多個位置拍攝。

樓主表示，由於不敢在美術館發生糾紛，於是她沒有對老伯說什麼「就快點避開他了」，之後她安慰自己，「把這次遭遇認為是總有些不友好的英國老頭對中國留學生有意見」，但直言「覺得很無語很憋屈。遇到態度不好的英國人真的不知道該回啥」。

帖文引來內地網民熱議，認為是老伯態度有問題，「老頭明顯是多管閒事了」、「明明就是那老頭不尊重」、「妳指指點點他說他不禮貌」。

帖文引來內地網民熱議英國問題。（資料圖片）

但也有網民指出，樓主衣着可能的確不合適，「honestly，是有這種說法的，說你不得體可能不是指黑絲，應該是指裙子要到膝蓋以下，英國人會在意這一點的，包括教堂博物館這類地方」、「是這樣的，像是梵蒂岡教堂就明文規定膝蓋以上不能露，我被工作人員攔下來過」、「博物館默認好像都有這種規定的，不得拖鞋和短於膝蓋以上的進入，國內也是的，上周剛遇到」。不過樓主回應時強調，「國家美術館門口就安檢啊，真的不能穿，工作人員會指出呢，都不會讓進去，沒有什麼規定」。