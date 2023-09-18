黑絲港女雨中上賊車　以為巧遇好心Uber司機　旺角去藍田竟收$480

消費前時刻要記住問清楚價錢才交易！一名身穿黑色絲襪的港女在網上大呻，日前獨自買完一批寵物用品，「幾袋嘢拎喺手勁重」，又未能取出電話電召車輛，唯有前往旺角中心的士站等車。適逢下起大雨，突然有一名男子聲稱是Uber司機，表示可以提供收費接載服務，由於非常狼狽，港女跟隨對方上車，但司機開車後才表示自己駕駛Uber Black，由旺角返回藍田的車程收費為480元。不少網民質疑港女缺乏危機意識，「點解會夠膽上車？」，但亦有人明白港女處境，安慰她「下次小心啲，只可以講你好好彩，佢只係呃你錢」。



受害港女曾在instagram限時動態交代事件，隨即被人截圖轉載。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

該名受害港女在instagram限時動態講述事件，隨即被人截圖轉載至facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」，引來討論，港女見狀在帖文詳細交代當日事發經過。本月16日，港女獨自購買貓砂、貓糧和寵物籠，因手持沉重寵物用品，「 已經無手撳電話（電召車輛）」，唯有走到旺角中心的士站等候的士，豈料隨即下大雨。

這時有一名男子拍港女膊頭，聲稱自己是Uber司機，在附近「落完客」，同時「主動幫我拎啲嘢」。港女以為有好心人雪中送炭，所以跟隨對方登上其寶馬休閒越野車（SUV）返回藍田，而且願意支付車資。

不過開車後，司機才表示自己駕駛Uber Black，開始抱怨「（駕駛）Uber都搵唔多，係呢啲高峰時間，個車資先高啲」，繼而透露想向她收取高昂車資。港女見天氣惡劣，打算支付300元，抵達目的地後向司機遞了一張500元鈔票，惟對方僅找續20元，換言之，由旺角到藍田，車資高達480元，司機更稱「收平咗」。

受害港女最終支付480元車資。（facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

港女指，自己沒有記下司機或車牌資料，事後獲不少人告知對方經常在旺角中心門口「搵食，專搵女仔落手」，不少人曾中招。她並不否認自己今次的確大意上當，但認為其他人「無咩資格係咁鬧我，𠵱家畀錢嗰嗰係我，又唔係你」。

網民紛紛留言質疑港女欠缺危機意識，「佢話係Uber司機就信？」、「無話你作，覺得你傻」、「咁隨便上人車，小心」、「好天真，好傻」、「300蚊已經算貴」，亦有人安慰港女，「Uber好人好者唔會咁樣喺街兜客，好明顯佢日日咁樣呃人，分分鐘根本冇Uber司機帳戶。下次小心啲，咁樣上陌生人車，只可以講你好好彩，佢只係呃你錢」。

（綜合）