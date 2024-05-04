港女帶揸拐杖母親搭港鐵　遇男子無讓座　嬲爆拍照公審：質素好差

讓座是美德，但未有讓座也不應被公審。近日有港女在網上發帖，指港鐵上1名男子未有讓座予其手持拐杖的母親，就算她母親就站在男子面前，他仍無動於中。她氣憤於男子的行為，拍下對方照片放到網上公審斥責「質素好差」。然而，不少網民都認為男子不讓座並無不妥，「你有無問人讓畀你先」、「佢讓畀你係佢好人，唔讓畀你係佢權利」、「讓坐唔係老奉，唔好成日道德綁架」。



有港女指港鐵上1名男子未有讓座予其手持拐杖的母親，於是拍下對方照片放到網上公審。（「大埔 TAI PO」FB圖片）

該名網民在Facebook大埔居民群組轉載原帖截圖，指「原公審Post（帖文）影埋樣，好似del咗，我都係幫遮返個樣好啲」。照片中發佈原帖的女子批評相中1名男子，指男子未有讓座予其手持拐杖的母親，「我媽揸住拐杖企喺佢面前都唔讓位，若無其事。宜家啲人質素好差」

照片中可見1名穿紅色格仔襯衣的女子握住拐杖站在1名坐著的男子面前，而男子外貌被之後轉發帖文的網民加上貼紙遮擋。另有網民截圖稱，原帖樓主曾留言解釋見到男子「一支箭衝落車行得幾咁快我先咁嬲啫」。

其他網民轉載時加上貼紙將男子樣貌遮去。（「大埔 TAI PO」FB圖片）

原帖雖現已被刪去，但已有網民截圖並進行轉載。帖文引起網民熱議，有部份網民認同原帖樓主，表示「雖然唔係老奉要讓，但好人好姐坐向一個揸拐杖嘅老人家，就真係有啲那個」、「要質素有幾差嘅人先唔會讓座？」、「無同情心」。

不過，更多網民持相反意見，認為不應勉強他人讓座，而樓主亦不曾主動詢問男子可否讓座，「你有無問人讓畀你先」、「唔讓咪唔讓囉！人哋都有需要㗎！影人公審正X街」、「其實人哋唔係必須要讓座，讓座只係義務，佢讓畀你係佢好人，唔讓畀你係佢權利，先嚟先得，所以佢無錯」、「大家畀嘅車費一樣，讓坐唔係老奉，唔好成日道德綁架」、「乜都以為公審就當自己啱晒，低質素又無恥」、「就係呢啲批鬥X，我而家整親腳都唔敢坐」。

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