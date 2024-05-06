恐怖！男子與流浪漢起爭執釀打鬥　疑遭活吞眼球耳朵兼啃臉傷重亡

美國發生恐怖殺人致死案。當地1名流浪漢疑和男途人起爭執，繼而演變打鬥，殺害對方後竟跪在受害者旁邊，啃食對方臉部，活吞其眼球和耳朵。警方接報到場後，男子表現呆滯，被捕後供稱是遭到死者襲擊才會出手還擊，又指「有不明物體試圖佔據身體（指附身）」，聽到有聲音告訴他要殺死對方。警方以公開謀殺罪對其作出檢控，並不得保釋。



至5月1日（周三）原定男子首次出庭受審，惟其公設辯護律師向法官表示，他正進行參加聽證會能力測試，以釐定其心理健康狀況是否適合出庭，聽證會故延至5月24日舉行。



美國有男子和流浪漢發生爭執，慘遭殺害並活吞眼球、耳朵傷重亡。（GettyImages／示意圖）

綜合外媒報道，事發於4月28日（周日）凌晨近5時，美國拉斯維加斯（City of Las Vegas）31歲流浪漢捷克（Colin Czech）和1名男途人布朗（Kenneth Brown）發生爭執，捷克將對方擊倒後，不但撕咬和啃食其臉部，又將對方的眼球和耳朵吞下肚，導致布朗傷重身亡。

當地警方事後接獲1名便利店職員報案，指查爾斯頓大道（Charleston Boulevard）有2名男子發生打鬥，警方趕到現場後，驚見捷克正蹲在地上，啃食倒地布朗的臉部，甚至還把對方的眼球和耳朵吞下肚，當時警察曾問捷克在做什麼，他則一臉茫然。被害男子滿臉血肉模糊，送醫搶救後證實不治。

31歲的流浪漢捷克（Colin Czech）。（網上圖片）

警方當場逮捕捷克，他聲稱是遭到死者襲擊才會還擊，又指已有5天沒有睡覺，「有不明物體試圖佔據身體（指附身）」，並聽到有人告訴他要殺死對方。警方經調查後，相信2人並不認識，同時認為捷克精神有問題，以公開謀殺罪對其作出檢控，並不得保釋。

至5月1日（周三）原定捷克首次受審時，不過其公設辯護律師韋斯特布魯克（David Westbrook）向法官切利尼（Amy Chelini）表示，捷克正進行參加聽證會能力測試，醫生將對他進行詳細評估，以釐定其心理健康狀況，故目前未能出庭受審，聽證會則延至5月24日舉行；當地法醫已為布朗遺體進行驗屍。

（綜合）