結婚無「愛愛」年半後離婚　前夫欲索回¥50萬禮金　法庭咁判

在中國傳統中，結婚時男家要向女家支付禮金，以表誠意。福建1名30多歲男子經媒人認識1名女子，1年後結婚，男方更支付50萬人民幣（約54萬港元）禮金，雖然雙方一起居住，但年半間都沒有「愛愛」，最終產生矛盾而離婚。前夫向法院提起訴訟，要求前妻退回所有禮金，法官經審理後判處女方退還32萬人民幣（約35萬港元）。



胡男和李女經媒人相識，然後結婚。（示意圖/Getty Images）

2020年1月，30多歲胡姓男子透過媒人，認識到1名李姓女子，雙方確立戀愛關係，2021年1月結婚，當時雙方家庭經協商後，胡男需要支付50萬人民幣（約54萬港元）禮金，胡男認為自己工作收入不高，父母沒有太多積蓄，但考慮到自己歲數，最後想盡辦法湊夠50萬人民幣（約54萬港元）。

但婚後雙方發生矛盾，李女2022年7月申請離婚，胡男同意離婚，但認為雙方因矛盾而甚少共同生活，符合法律規定「雙方辦理結婚登記手續，但確未共同生活」，主張李女應該退還禮金，所以提起訴訟。

婚後雙方發生矛盾而離婚，胡男主張李女應該退還禮金，所以提起訴訟，法官判處李女要向胡男退回32萬人民幣（約35萬港元）。（示意圖/Getty Images）

案件在福建福州鼓樓法院審理，李女在庭上提供購買生活用品的紀錄，並表示相關物品都寄往胡男住所，而且根據雙方聊天紀錄，李女一直住在胡男住處，雙方婚後一直共同生活，所以前夫的要求缺乏法律依據。

法官經審理後，知道雙方曾因感情不和而引發過1次離婚訴訟，雙方目前同意離婚，相信感情已經完全破裂，至於胡男主張李女退還禮金，法官認為雙方婚後同居，結婚時間不長，他們亦沒有夫妻之實，所以判處離婚申請生效，李女要向胡男退回32萬人民幣（約35萬港元）。

（綜合）