最慘婚禮！不滿少付$1萬禮金　新娘暴怒拒上花車　新郎咁做極悲哀

【婚禮／禮金】結婚應該是講「心」而非講「金」！惟內地熱傳河南一對新人近日結婚，然而新娘不滿新郎少給了1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）禮金，竟然發怒拒絕上花車出嫁，雙方僵持下，新郎竟當場咬舌自盡，後續相當悲哀。

事件引來網民熱議，大部份都批評新娘行為，「把錢拿回來吧！這婚別結了」、「原來婚姻是買賣的」；但也有網民認為事件太離譜，質疑真偽。



內地熱傳河南一對新人近日結婚，然而新娘不滿新郎少給了1萬元人民幣（約1.1萬港元）禮金，竟然發怒拒絕上禮車出嫁。（示意圖／gettyimages）

綜合媒體報道，河南一對新人本來高高興興準備結婚，新郎亦答應支付女方20萬元禮金。但婚禮當日，新娘發現新郎只給了19萬元禮金，比承諾的金額少1萬元，於是怒極拒絕上花車，堅持不嫁。

親友見狀紛紛好言相勸，新郎也盡力哄着新娘，保證餘下的聘金日後一定會補上，惟新娘仍無動於中。雙方僵持不下，新郎情緒激動，突然做出令所有人震驚舉動──咬舌自盡，嘴裏當場噴出鮮血，現場陷入混亂，新郎事後送院急救。

新娘拒絕上禮車，新郎苦勸不果咬舌自盡。（示意圖／gettyimages）

據報，為了籌辦婚禮，新郎已四出借錢湊禮金，卻只湊到19萬元，無法達到女方期望。他以為只差1萬元，新娘應不會介意，詎料對方反應如此無情，令他感到難堪和無力，終導致悲劇。新郎送院後，有傳經治療後無生命危險，但另一版本則傳新郎失血過多不治身亡，但未有確實詳情。

事件引來網民熱議，大部份都批評新娘行為，「這種女人別娶了吧，搞得結婚好像一個人的事，搞得自己像買賣的豬，價格不攏還不上車，難看死了」、「把錢拿回來吧！這婚別結了」、「原來婚姻是買賣的」、「一個沒錢一個愛錢，沒結成對雙方都好」。

不過，有網民認為事件太離譜，而且新郎送院後狀況有多個版本，質疑事件真偽，不排除是有人「作故仔」蹭流量。