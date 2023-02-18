登記結婚講好唔畀禮金　未來外父突襲開天價　男方知真相後秒分手

只登記結婚不擺酒，原本以為可以省點錢，誰知女方家長反而獅子開大口？



台灣網友Yi-chih便在爆廢公社發文分享了身邊好友的真實故事，他表示準備註冊結婚的男女雙方都是他好友，因此男方第一次見女方家長時也有叫他出席。男女二人私下早已說好『不辦婚禮』也『不收聘金嫁妝』。

本來只打算先和女方家人見見面，未打算立即談論婚嫁細節，誰知未來外父一來便開出驚人禮金價碼，還說『不然別想娶我女兒』。後來男子知道背後原因後，即果斷與女方分手，讓原PO慨嘆：『老一輩的過時觀念和控制慾，真的是子女的婚姻殺手。』

唔少網民睇完除咗鬧老豆賣女 亦覺得個女都有問題（點圖看原文全文及網民意見）：

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「故事雙方的男女我都認識，男33Y、女30Y，交往五年。男女雙方月入皆約45000元（台幣，下同）左右，已論及婚嫁，考量疫情以及不愛熱鬧，雙方有共識拍婚紗登記就好，不辦婚禮，不收聘金嫁妝。」

「前陣子雙方家長約在男方家吃飯，以免第一次見面就是提親過於生份，身為雙方唯一交往前就共同認識的我，也受邀出席。席中賓主盡歡，但女方父親突然語出驚人表示『娶我女兒大聘要120萬、小聘要60萬、餅錢36萬』，由於席中並無飲酒，故確定女方家長不是酒後戲言，氣氛一時凝滯。」

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「男方跟女方父親進一步確認，女方父親篤定的說『沒錯，就是要這些錢，不然別想娶我女兒』！男方含笑跟女方父親表示一定如您所願，請您放心，於是尷尬氣氛稍解。結果就在前天，女生哭著打給我說男方說要跟她分手！」

「雖然覺得有可能是因為聘金跟餅錢的問題，但當時男方不是有答應了嗎？難道事後越想越不對勁反悔了？詢問男方，男方表示，事後有跟女方確認『女方父親是否真的要收這麼多錢才願同意婚事』？女方說『因為她爸媽知道男方有幾筆土地（男方有數筆建地以及農地），覺得不拿聘金太吃虧了』。而男方之所以會告訴女方名下有土地，是因為兩人已論及婚嫁，所以在一起規劃未來的時候，就曾跟女方講過這些土地部分要放著增值，部分要賣掉之後購屋付款，結果卻變成女方家長索要高額聘金與餅錢的藉口。」

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「雙方溝通數次未有共識後，男方決定提出分手。男方給出的說明是，既然女方父親已經說了就是要這些錢，不然別想娶他們女兒，那就如女方父親所願不娶了！反正這麼高額的聘金給是不可能給的。男方說其實他也是難過好幾天，但這個聘金一旦給了後患無窮，可能以後女方家缺錢就會來要，思考幾天後還是決定分手對雙方都好。」

「如果控制不住自己父母，真的是姻緣破局引爆點，老一輩的過時觀念和控制慾，真的是子女的婚姻殺手。」

貼文吸引不少網民留言討論：「現在搞這樣子值得嗎？雖然父親蠻過分，我就想問問女方，你認識你爸爸是一天兩天嗎？難道猜不到會搞出什麼飛機嗎？」「敢收聘金，就要敢給嫁粧，互相剛好而已！」「其實搞不好那個女的很無辜，有些女孩在家沒什麼地位，別懷疑，台灣這種家庭還很多。」「收大小聘也是要回禮的，女方爸爸有沒有說嫁妝要附多少？添妝要附什麼？」「現在是什麼時代了！還有這種觀念，到底是嫁還是賣啊？」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】