深圳男地鐵睡着沒及時讓座給老人　遭大媽一家包圍辱罵：眼睛瞎了

怎能辱罵強迫他人讓座！日前深圳地鐵有男乘客在車上睡着，沒留意到1名大媽帶同年老父母上車，大媽隨即走到男子面前指責他未有及時讓座予她80多歲的父母，又辱罵男子「眼睛瞎了」。男子讓座後，大媽仍然不肯放過他，繼續喝斥「30幾歲了還坐地鐵」，甚至一家四口圍着他來罵。有其他乘客留意到便用手機拍下來並上傳到網上，引起網民熱議，「都讓座了還罵人是要怎樣」、「讓坐是法定的嗎？」、「別人沒有一定要讓座的義務」。



深圳地鐵有男乘客在車上睡着，沒留意到有長者上車，長者的女兒隨即走到男子面前指責他未有及時讓座。（抖音影片截圖）

綜合內媒報道，4月28日，深圳有女網民在地鐵見到有乘客因座位問題發生衝突，一家四口圍着1名男乘客責備他沒有及時讓座，網民於是拍下影片並上傳到社交平台抖音上。

拍攝者表示，當時男乘客因疲倦上車後就睡着了，之後到了某個站點，片中的中年婦人一家四口上了車，包括婦人的80多歲父母。中年婦徑直站到了男乘客前面責備他不讓座，「（男乘客）睡覺沒有看到他們，然後她就喊了一聲說『你眼睛瞎了？上來個老人你看不見嗎？』」。男乘客醒來發現，就往旁邊讓開，給老太太坐下。但是就算男乘客讓開給老太太坐了，中年婦還是不依不饒，站在男乘客身邊破口大罵，表示尚有1名長者沒有位坐，「又罵他說還有個老人你看不見嗎」。

事實上，車廂當時還有其他空座位。拍攝者稱旁邊、對面都有空座位，但是他們不想分開坐，於是就繼續罵人，「就說『你30幾歲了？你還坐地鐵，還不讓位』」。拍攝者又表示，「罵人的是女兒，媽媽80多歲，女兒和老頭、老太太一起罵，前面的我不敢拍。男孩被罵的不敢說話，4人一起罵他」。從影片可見，列車巡查員在旁看着那家人激動地大吵大鬧，明顯束手無策，並未能制止糾紛。

影片在網上引起的迴響不小，不少網民為男乘客抱不平，「讓你是情分，不讓是本分」、「都讓座了還罵人是要怎樣」、「讓坐是法定的嗎？」、「別用老年（道德）綁架年輕人，年輕人也很累」。

很多網民留言批評片中大媽，「這種人就不值得人尊重，就該讓他永遠站着」、「這人咋咋呼呼的怎麽想道德綁架別人，別人沒有一定要讓座的義務」，也有人表示「不讓坐並沒有違法違規，辱罵他人倒是治安違法」、「公共場所辱罵侮辱他人可以拘留的，為什麽不抓呢」。

（綜合）