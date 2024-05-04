天文台或發黑色暴雨警告　網民湧fb鬧爆1點：搞到個個揦手唔成勢

【黑雨／紅雨／黃雨／天文台】天文台今早（5月4日）8時55分發出紅色暴雨警告信號，至11時半左右表示未來1、2小時或發黑色暴雨警告，天文台亦在官方facebook發布有關消息。許多網民湧入天文台fb留言，質疑太遲發黑雨，而且字眼「或發」亦令打工仔無所適從，「咁幾點？唔講嘅話打工仔點提早2個鐘走」、「咁即係掛唔掛呢」、「搞到個個都揦手唔成勢」，但也有人為天文台抱不平，認為掛與不掛始終「要睇數據」。



本港今早開始雨起暴雨，天文台預告或發黑雨信號。（盧翊銘攝）

天文台今早相繼發出黃色暴雨警告及紅色暴雨警告信號，將軍澳區下起超大暴雨，多處嚴重水浸，天文台11時48分在fb專頁發帖，指位於珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，並會在未來一兩小時影響本港，若繼續接近本港並維持強度，「有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號」，而配圖亦大字提醒「未來一兩小時或發黑色暴雨警告」。

帖文吸引許多留言，有網民溫提大家注意安全「黑色暴雨來了，安全第一」，但許多人批評天文台太遲發黑雨，「今早黑雨完，又黑雨，犀利」、「星期六要掛黑色暴雨咁困難呢？」、「澳門已掛黑雨」、「OnX一早唔掛」、「咁遲先嚟黑雨，有鬼用，小朋友今朝已返晒學，全身濕晒咁返學」。

天文台11時48分在fb專頁發帖，指有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號。（天文台fb圖片）

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而網民最為不滿，是天文台只公布「或發黑色暴雨警告」，只提「有機會」、「或發」，令周六仍要上班的打工仔無所適從，「咁即係掛唔掛呢？」、「咁幾點？唔講嘅話打工仔點提早2個鐘走」、「要掛就早啲掛俾人返屋企，大佬又係揀食物（晏）時間掛，點走呀」、「係就快啲發出啦，唔好搞到個個都揦手唔成勢」。有網民指戶外工作人士要時間準備收工，「其實知唔知好多人係戶外工作！成Ｘ日都可能或者有機會，你叫人點準備」。

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不過也有網民替天文台抱不平，認為發出暴雨警告要視乎實際情況及天氣數據，掛黑雨與否「要睇數據」、「完全未達標」。也有人不忘抽水一番，「我哋呢一代好長命，又過咗500年」。

（綜合）